Предварительная касса уикенда: «Чебурашка 2» удерживает лидерство

«Марти Великолепный» cтартовал с пятой строчки

Согласно предварительным данным, лидером уикенда вновь стала отечественная семейная картина ЧЕБУРАШКА 2 (CP). Проект записал на свой счет еще около 334 млн рублей (753 тысячи зрителей), доведя общую кассу до 5 млрд 440 млн рублей.



Лучшей новинкой уикенда стал американский релиз МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ (AK). Фильм с Тимоти Шаламе освоил чуть меньше 70 млн рублей (101 тысяча зрителей), что позволило ему взобраться на пятую строчку чарта.



Также в первую десятку официального проката попал боевик УБОЙНАЯ СУББОТА (CP). За четыре дня проката проект смог освоить почти 15 млн рублей.



Фото: кадр из фильма МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ