top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса уикенда: «Чебурашка 2» удерживает лидерство

Предварительная касса уикенда: «Чебурашка 2» удерживает лидерство

Автор: Георгий Романов

19 января 2026

«Марти Великолепный» cтартовал с пятой строчки

Согласно предварительным данным, лидером уикенда вновь стала отечественная семейная картина ЧЕБУРАШКА 2 (CP). Проект записал на свой счет еще около 334 млн рублей (753 тысячи зрителей), доведя общую кассу до 5 млрд 440 млн рублей. 

Лучшей новинкой уикенда стал американский релиз МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ (AK). Фильм с Тимоти Шаламе освоил чуть меньше 70 млн рублей (101 тысяча зрителей), что позволило ему взобраться на пятую строчку чарта. 

Также в первую десятку официального проката попал боевик УБОЙНАЯ СУББОТА (CP). За четыре дня проката проект смог освоить почти 15 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Чебурашка 2» заработал пять миллиардов рублей в российском прокате
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Чебурашка» продолжает лидировать
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15-18 января
Подробнее
Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус»
Подробнее
Первый канал вернулся в топ-3 самых популярных телеканалов России в 2025 году
Подробнее
Okko рассказал о новинках января
Подробнее
Названы самые популярные фильмы и сериалы у пиратов на новогодних праздниках
Подробнее
Сергей Некрасов покидает кинопрокатную компанию «Вольга»
Подробнее
Касса четверга: «Марти Великолепный» стартовал с пятого места чарта
Подробнее
«Кинопоиск» подвел итоги смотрения в новогодние праздники
Подробнее
Минкультуры подвело итоги «новогодней битвы»
Подробнее
Максим Острый стал руководителем PR-отдела компании «Вольга»
Подробнее
Касса России: «Горничная» стала лучшей новинкой второго праздничного уикенда
Подробнее
Wink подвел итоги смотрения в новогодние праздники
Подробнее
В России разработаны программы для проверки контента на наличие нежелательных элементов
Подробнее
Премия «Большая цифра» открыла зрительское голосование
Подробнее
В Подмосковье запустили цифровую платформу для киносъемок
Подробнее
«Невероятные приключения Шурика» посмотрело более 46 млн зрителей в новогодние праздники
Подробнее
Официальная касса России: три кассовых богатыря
Подробнее
Международная касса: «Зверополис 2» стал самым кассовым голливудским мультфильмом за всю историю
Подробнее