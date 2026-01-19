Предварительная касса уикенда: «Чебурашка 2» удерживает лидерство
Автор: Георгий Романов
19 января 2026
«Марти Великолепный» cтартовал с пятой строчки
Согласно предварительным данным, лидером уикенда вновь стала отечественная семейная картина ЧЕБУРАШКА 2 (CP). Проект записал на свой счет еще около 334 млн рублей (753 тысячи зрителей), доведя общую кассу до 5 млрд 440 млн рублей.
Лучшей новинкой уикенда стал американский релиз МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ (AK). Фильм с Тимоти Шаламе освоил чуть меньше 70 млн рублей (101 тысяча зрителей), что позволило ему взобраться на пятую строчку чарта.
Также в первую десятку официального проката попал боевик УБОЙНАЯ СУББОТА (CP). За четыре дня проката проект смог освоить почти 15 млн рублей.
Фото: кадр из фильма МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
