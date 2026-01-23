Предварительная касса четверга: «Возвращение в Сайлент Хилл» с отрывом вырывается в лидеры

«Левша» стартовал с четвертой строчки чарта

Согласно предварительным данным, лидером четверга стал фильм ужасов ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ (VLG). Новинка показала внушительный старт в 32-33 млн рублей, и даже с учетом фанатского характера релиза к концу уикенда на его счету должно оказаться не менее 160-180 млн рублей. По данным ЕАИС, за четверг на фильм было продано в районе 64,4 тысяч билетов.



Еще одна крупная новинка недели, приключенческая лента ЛЕВША (AK) стартовала с четвертого места в таблице. Фильм с Юрием Колокольниковым и Федором Федотовым записал на свой счет около 12 млн рублей, что за четыре дня проката должно будет дать порядка 70-90 млн рублей. Посещаемость проекта составила в районе 27 тысяч зрителей.



Фото: кадр из фильма ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ