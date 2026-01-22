Александр Жаров: «Раскрытие аудиторных показателей онлайна должно быть общеиндустриальным решением»

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» провел встречу с журналистами

22 января прошел пресс-завтрак с участием генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Александра Жарова и представителей ведущих отраслевых и деловых изданий.

На вопрос БК, каким ему представляется будущее формата новогодних фильмов ТНТ и не стоит ли воспринимать подобные проекты не столько самостоятельными релизами для кинопроката, сколько кинопрокат здесь становится маркетинговым инструментом для телевизионных событий, Александр Жаров ответил следующее: «Уже за счет спонсорских и рекламных контрактов фильм НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА полностью окупился, но мы решили посмотреть, как он сработает в кино. Проект собрал замечательные 300 млн рублей за короткий промежуток времени, с 11 по 31 декабря. Это является хорошим заделом для производства следующей картины. Традицию с производством новогодних фильмов мы оставлять не хотим. Нам нравятся аудиторные цифры проекта, он стал лидером телесмотрения в новогоднюю ночь. Все четыре комедии сработали хорошо в канун праздника, поэтому эту тему мы будем продолжать. Тут очень важен творческий аспект. Нужно найти хороший сюжет для следующего проекта. Команда Гарика Мартиросяна над этим работает, я верю в нее. Уверен, в будущем году мы вас порадуем и также прокатаем новый фильм в кино. Мы преследуем цель и денег заработать, и, безусловно, как маркетинг, это тоже замечательно работает».

Жаров отметил, что раскрытие аудиторных показателей онлайн-кинотеатров, в том числе сервиса Premier, будет возможно в случае, когда это станет общим индустриальным решением. Данный вопрос обсуждается на площадках «Медиа-Коммуникационного союза» и национального измерителя Mediascope. Топ-менеджер надеется, что рано или поздно консенсус в данном вопросе будет найден. Конкретно «Газпром-Медиа Холдинг», со слов Жарова, данные раскрывать готов.

Гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга» продолжает верить в развитие и потенциал Rutube. Он надеется, что к концу начавшегося года аудитория сервиса составит не менее 35 миллионов человек. Предполагается, что росту будет способствовать в том числе объединение платформ Rutube и Yappy, а также развитие на сервисах поиска, рекомендательной системы и прочего функционала.

Также медиаменеджер обратил внимание на лидерство телеканала ТНТ в производстве развлекательного контента и привлечении молодежи: «В сегменте зрителей 14-44 ТНТ – безусловный лидер. Доля ТНТ среди зрителей 14-44 – более 11%. У следующего телеканала доля превышает 7%. Разрыв составляет гигантские 4%. В десятке лучших развлекательных или юмористических сериалов минимум по 7-8 наших продуктов, мы везде лидеры. Так что резко менять контентную политику наших развлекательных каналов мы не будем, они успешны. И молодую аудиторию будем стараться завоевать через наши онлайн-платформы».

По мнению Жарова, рекламный рынок находится в состоянии серьезной конкуренции. У телевидения постоянно растет число альтернатив. К онлайну, который уже сегодня контролирует более 60% всех рекламных денег, добавляются маркетплейсы, также перетягивающие на себя внимание аудитории. С одной стороны, благодаря вкладу как раз маркетплейсов можно ожидать значительного роста общих маркетинговых бюджетов, но в то же время бюджет конкретно на телевизионную рекламу возрастет в наступившем году только на 4% – при этом конкретно у «Газпром-Медиа Холдинга» достаточно различного рекламного инвентаря. Жаров напомнил, что в 2025 году Rutube заработал по рекламной модели около 2 млрд рублей. В планах холдинга минимум утроить эту цифру в 2026-м. По словам генерального директора, перед онлайн-платформой Premier стоит задача в течение ближайших двух лет выйти на самоокупаемость. Это предполагает большую работу и с аудиторией платформы, и по развитию функционала сервиса.

Также Александр Жаров затронул тему международного сотрудничества. Он напомнил, что сейчас «Газпром-Медиа Холдинг» работает с такими крупными рынками, как Китай, Индия и ОАЭ. С китайскими партнерами идет активная разработка фильма СОЮЗНИКИ, сценарий которого уже практически закончен. Ожидается, что в феврале-марте начнется подбор локаций и актеров. В свою очередь, с индийскими коллегами идет разработка проектов про Николая Рериха и Анну Павлову. Также в девелопменте находится несколько совместных развлекательных телешоу. Предполагается, что аудитория каналов, входящих в «Газпром-Медиа Холдинг», в скором времени сможет оценить плоды этого сотрудничества.

Фото: пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга»