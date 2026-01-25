top banner

Обзор изменений графика релизов на неделе 19–25 января 2026 года

Автор: Илья Кувшинов

25 января 2026

«Как Иван в сказку попал», новые мультфильмы и немного переносов

На минувшей неделе «Централ Партнершип» заявил приключенческий фильм студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ. Лента от режиссера БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ Алексея Нужного выйдет в прокат 17 сентября.

Небольшую перестановку дат устроила «Атмосфера Кино». Компания сдвинула релиз экранизации романа Анны Джейн ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО с 5 на 26 марта, а его прошлую дату заняла мелодрама К СЕБЕ НЕЖНО по мотивам нон-фикшна Ольги Примаченко, ранее запланированная на 2 апреля. В свою очередь, на его место встал боевик ОГРАБИТЬ ЛОНДОН с Аароном Тейлором-Джонсоном, релиз которого был намечен на 26 марта.

Две анимационных новинки анонсировала «Вольга» – EVOLUTION (11 июня) и КОЛЮЧАЯ И УШАСТЫЙ (16 июля).

«Про:взгляд» перенес детектив ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ с Джоди Фостер с 12 февраля на 19 марта, а триллер ЛОВУШКА ДЛЯ КРОЛИКА – с 12 марта на 19 февраля.

Также 19 февраля занял проект «Русского Репортажа» – драма МОЛЧАЛИВЫЙ ДРУГ из программы прошлогоднего Венецианского кинофестиваля. Ранее ее релиз был намечен на 12 февраля.  

«Иноекино» покажет на больших экранах культовую ленту Микеланджело Антониони ПРИКЛЮЧЕНИЕ (5 марта), а «Иллюзион кино» – классику Луиса Бунюэля ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА с Катрин Денев (9 апреля).

Перевыпуск триллера СОБЛАЗН с Антонио Бандерасом и Анджелиной Джоли от «Ракеты Релизинг», в свою очередь, сдвинулся со 2 на 12 марта.

«К24» заявил новую дату отечественной ленты СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ. Фильм-участник фестивалей «Дух огня», «Новое движение» и «Сталкер» выйдет в прокат со 2 апреля.

World Pictures сдвинула релиз триллера ГУРУ с Пьером Нинэ на неделю позже, с 26 марта на 9 апреля.

Cinemaus Studio выпустит российскую драму УНЦИЯ ЖИЗНИ (12 февраля), а TenLetters – мультфильм ТАЙНАЯ КОМНАТА (3 декабря).

Фото: кадр из фильма К СЕБЕ НЕЖНО

