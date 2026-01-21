Объявлены номинанты на антипремию «Золотая малина»
В лидерах – «Белоснежка» и «Война миров»
Организаторы «Золотой малины» назвали номинантов 46-й антипремии за 2025 год.
Лидерами в этом году стали сразу две картины – по шесть упоминаний получили ВОЙНА МИРОВ с Айс Кьюбом и БЕЛОСНЕЖКА с Рэйчел Зеглер и Галь Гадот.
Объявление лауреатов традиционно проходит накануне «Оскара» – в этом году оно запланировано на 14 марта.
Полный список номинантов
Худший фильм
• ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШТАТ
• ПОСЛЕДНЕЕ ЗАВТРА
• БЕЛОСНЕЖКА
• ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЕКЦИЯ 51
• ВОЙНА МИРОВ
Худший режиссер
• Рич Ли (ВОЙНА МИРОВ)
• Олатунде Осунсанми (ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЕКЦИЯ 51)
• Джо и Энтони Руссо (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШТАТ)
• Трей Эдвард Шульц (ПОСЛЕДНЕЕ ЗАВТРА)
• Марк Уэбб (БЕЛОСНЕЖКА)
Худший актер
• Дэйв Батиста (В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ)
• Айс Кьюб (ВОЙНА МИРОВ)
• Скотт Иствуд (АЛАРУМ)
• Джаред Лето (ТРОН: АРЕС)
• The Weeknd (ПОСЛЕДНЕЕ ЗАВТРА)
Худшая актриса
• Ариана Дебоуз (ЛЮБОВЬ – БОЛЬ)
• Милла Йовович (В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ)
• Натали Портман (ИСТОЧНИК ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ)
• Ребел Уилсон (ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА)
• Мишель Йео (ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЕКЦИЯ 51)
Худший актер второго плана
• Все семь компьютерных гномов (БЕЛОСНЕЖКА)
• Николас Кейдж (СТРЕЛКИ)
• Стивен Дорфф (ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА)
• Грег Кинниэр (ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА)
• Сильвестр Сталлоне (АЛАРУМ)
Худшая актриса второго плана
• Анна Кламски (ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА)
• Эмма Хорват (НЕЗНАКОМЦЫ: ЧАСТЬ ВТОРАЯ)
• Скарлет Роуз Сталлоне (СТРЕЛКИ)
• Кейси Рол (ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЕКЦИЯ 51)
• Изис Вальверде (АЛАРУМ)
Худший экранный дуэт
• Все семь гномов (БЕЛОСНЕЖКА)
• Джеймс Корден и Рианна (СМУРФИКИ В КИНО)
• Айс Кьюб и его камера в Zoom (ВОЙНА МИРОВ)
• Роберт Де Ниро и Роберт Де Ниро (МАФИОЗИ)
• The Weeknd и его колоссальное эго (ПОСЛЕДНЕЕ ЗАВТРА)
Худший приквел, ремейк, рип-офф или сиквел
• Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ
• ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ 2
• СМУРФИКИ В КИНО
• БЕЛОСНЕЖКА
• ВОЙНА МИРОВ
Худший сценарий
• ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШТАТ
• ПОСЛЕДНЕЕ ЗАВТРА
• БЕЛОСНЕЖКА
• ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЕКЦИЯ 51
• ВОЙНА МИРОВ
Фото: кадр из фильма БЕЛОСНЕЖКА