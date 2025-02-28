Объявлены лауреаты антипремии «Золотая малина» за 2024 год

Худшим фильмом была признана «Мадам Паутина»

Организаторы «Золотой малины» назвали лауреатов 45-й антипремии за 2024 год. Большое количество «антинаград» (3) досталось кинокомиксу МАДАМ ПАУТИНА.

Приз за худшую режиссуру достался Фрэнсису Форду Копполе за его фантастику МЕГАЛОПОЛИС. Постановщик прокомментировал «победу» в своем Instagram*:

«Я горжусь тем, что получил “Золотую малину” и что МЕГАЛОПОЛИС был также номинирован и в других важных категориях в то время, когда так мало людей боится идти против преобладающих тенденций современного кинопроизводства! В этом падшем мире, где искусству выставляют оценки, словно на рестлинге, я решил не следовать жалким правилам индустрии, которая боится рисковать и, несмотря на большое количество молодых талантов, не может создать фильмы, которые останутся актуальны и через 50 лет. Поэтому для меня большая честь стоять в одном ряду с таким великим режиссером, как Жак Тати, который потратил все свои деньги, чтобы снять одну из самых любимых неудач кинематографа – комедию ВРЕМЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ», – написал он.

Полный список лауреатов

• Худший фильм – МАДАМ ПАУТИНА

• Худший режиссер – Фрэнсис Форд Коппола (МЕГАЛОПОЛИС)

• Худший актер – Джерри Сайнфелд (БЕЗ ГЛАЗУРИ)

• Худшая актриса – Дакота Джонсон (МАДАМ ПАУТИНА)

• Худший актер второго плана – Джон Войт (МЕГАЛОПОЛИС / РЕЙГАН / ЗЕМЛЯ ТЕНЕЙ / НЕЗНАКОМЦЫ)

• Худшая актриса второго плана – Эми Шумер (БЕЗ ГЛАЗУРИ)

• Худший экранный дуэт – Хоакин Феникс и Леди Гага (ДЖОКЕР: БЕЗУМИЕ НА ДВОИХ)

• Худший приквел, ремейк, рип-офф или сиквел – ДЖОКЕР: БЕЗУМИЕ НА ДВОИХ

• Худший сценарий – МАДАМ ПАУТИНА

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Фото: кадр из фильма МАДАМ ПАУТИНА