Компания «НМГ Кинопрокат» представила постер и трейлер фильма «Первая»

Лента выйдет в прокат с 12 февраля

Компания «НМГ Кинопрокат» представила постер и полноценный трейлер драмы ПЕРВАЯ – молодого кино о любви и взрослении.

По сюжету, Паша (Олег Савостюк) – зумер с замороженными чувствами, уверенный, что сильные эмоции – не про него. Но все меняется, когда влюбленная в него подруга Леся (Катя Круглова) знакомит Пашу с Алисой (Ирина Новиченко). На кону оказываются грант на разработку, клуб, доставшийся в наследство от родителей, и сама способность Паши контролировать свою жизнь. Алиса умеет внезапно исчезать и так же внезапно возвращаться, удерживая Пашу в постоянном напряжении. Ситуацию усложняет и то, что у него появляется конкурент – взрослый, успешный мужчина, которому эта игра давно знакома.

Генеральным продюсером и соавтором сценария картины выступил Алексей Троцюк (ЧЕБУРАШКА, ХОЛОП, ВЫЗОВ), а режиссером и автором сценария – Аня Харичева, для которой ПЕРВАЯ стала полнометражным дебютом.

Лента выйдет в кинотеатральный прокат с 12 февраля, накануне Дня всех влюбленных.

Смотреть трейлер в VK

Смотреть трейлер в YouTube

Смотреть трейлер в Rutube