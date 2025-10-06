top banner
Минкультуры предложило критерии для оценки восприятия зрителями традиционных ценностей в кино

Автор: Илья Кувшинов

6 октября 2025

Оценка будет производиться на основе социологических исследований, опросов и анкетирования ежегодно

Министерство культуры России направило на согласование в Минцифры перечень критериев для оценки восприятия зрителями традиционных ценностей в фильмах и сериалах, созданных при участии государства. Об этом сообщает «Коммерсант».

В документе, датированном концом сентября, отмечается, что рекомендации разрабатывались совместно с Минцифры и Институтом развития интернета (АНО «ИРИ») и будут направлены на оценку контента в кинопрокате, эфире общедоступных телеканалов, на онлайн-платформах и других видеосервисах России.

Ожидается, что оценка будет производиться на основе социологических исследований, опросов и анкетирования ежегодно или по итогам релизов. Вопросы будут направлены на оценку уровней «эмоционального воздействия, удовлетворенности и полезности», а также «готовности рекомендовать контент другим пользователям». Кроме того, количественные показатели также будут учитываться, например число просмотров, «уровень досматриваемости» и анализ упоминаний в СМИ.

Анкеты могут быть адаптированы под специфику проекта или платформы, например через QR-коды в залах, push-уведомления и встроенные опросы в приложениях. Источниками информации будут являться данные уполномоченных организаций, прокатные отчеты и данные Роскомнадзора, сведения Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, данные онлайн-платформ и социологических замеров и другие.

Помимо этого, планируется определять, какой процент занимают просмотры российских фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, ТВ-эфире и кинопрокате от их общего числа.

В Минцифры подтвердили получение документа, но отметили, что не являются его разработчиками и объявят официальную позицию после изучения. От Минкультуры и ИРИ «Коммерсант» не получил ответа.

Фото: Freepik

