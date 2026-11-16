На «Comic Con Игромир» состоятся премьеры фильмов «Призрак оперы» и «Родная кровь»

Обе ленты будут показаны до выхода в российский прокат

Организаторы «Comic Con Игромир» анонсировали сразу два эксклюзивных кинопоказа, которые состоялся в рамках конвенции до выхода в российский прокат.

В субботу, 5 декабря, гости мероприятия смогут увидеть романтическое фэнтези ПРИЗРАК ОПЕРЫ. Главные роли в осовремененной экранизации романа Гастона Леру исполнили Дева Кассель, Жюльен де Сен-Жан и Ромен Дюрис.

В воскресенье, 6 декабря, на «Comic Con Игромир» покажут психологический хоррор РОДНАЯ КРОВЬ с Даниилом Воробьевым, Полиной Гухман и Петром Натаровым. Фильм сделан в стилистике «найденной пленки» – происходящее показано через записи с камеры, сделанные главной героиней.

Напомним, что мероприятие пройдет в Тимирязев Центре с 3 по 6 декабря.

Фото: кадр из фильма ПРИЗРАК ОПЕРЫ