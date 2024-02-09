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Американская киноакадемия введет на «Оскаре» номинацию за лучшую работу кастинг-директора

Автор: Илья Кувшинов

9 февраля 2024

Первая награда в новой категории будет вручена в 2026 году

Руководство Академии кинематографических искусств и наук учредила новую номинацию на «Оскар» – премия отметит лучшие достижения кастинг-директоров. Об этом сообщает Variety.

Первая награда в этой категории будет вручена через два года на 98-й ежегодной премии для проектов за 2025-й.

Стоит отметить, что это первая новая номинация на «Оскаре» с 2001 года, когда Киноакадемия начала награждать лучшие анимационные фильмы.

«Кастинг-директора играют важную роль в кинопроизводстве, и по мере развития Академии мы с гордостью добавляем кастинг к числу дисциплин, которые признаем и ценим», – заявили генеральный директор Билл Крамер и президент Джанет Янг.

Правила определения номинантов и голосования за награду будут объявлены в апреле 2025 года.

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