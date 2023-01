Объявлены номинанты премии «Оскар»

Лидером по числу потенциальных наград стала картина «Все везде и сразу»

Американская киноакадемия объявила полный список номинантов премии «Оскар» по итогам 2022 года. Рекордсменом по числу номинаций стала фантастическия экшн-комедия Дэниела Квана и Дэниела Шайнерта ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ, которая заявлена сразу в 11 категориях. 9 номинаций получил немецкий проект Netflix НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН, который одновременно представлен в категориях «Лучший фильм» и «Лучший международный фильм». Также 9 номинаций у фильма Мартина Макдоны БАНШИ ИНИШЕРИНА. В 7 категориях представлены ЭЛВИС База Лурмана и ФАБЕЛЬМАНЫ Стивена Спилберга. 6 номинаций у картины Тодда Филда ТАР, включая лучшую женскую роль для Кейт Бланшетт.

Отдельно стоит отметить повышенное внимание американких киноакадемиков в этом году к зрительскому кино и конкретно к сиквелам: АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ получил 4 номинаций, включая главную, по 5 номинаций у ЧЕРНОЙ ПАНТЕРЫ: ВАКАНДА НАВЕКИ и ТОП ГАН: МЭВЕРИК, у ДОСТАТЬ НОЖИ: СТЕКЛЯННАЯ ЛУКОВИЦА Райана Джонсона - 1 номинация.

95-я церемония «Оскара» состоится 12 марта 2023 года.

Список номинантов

Лучший фильм

• НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

• АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ

• БАНШИ ИНИШЕРИНА

• ЭЛВИС

• ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ

• ФАБЕЛЬМАНЫ

• ТАР

• ТОП ГАН: МЭВЕРИК

• ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ

• ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ

Лучший режиссер

• Мартин МакДона (БАНШИ ИНИШЕРИНА)

• Дэниел Кван, Дэниел Шайнерт (ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ)

• Стивен Спилберг (ФАБЕЛЬМАНЫ)

• Тодд Филд (ТАР)

• Рубен Эстлунд (ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ)

Лучшая операторская работа

• НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

• БАРДО

• ЭЛВИС

• ИМПЕРИЯ СВЕТА

• ТАР

Лучший адаптированный сценарий

• НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

• ДОСТАТЬ НОЖИ: СТЕКЛЯННАЯ ЛУКОВИЦА

• ЖИТЬ

• ТОП ГАН: МЭВЕРИК

• ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ

Лучший оригинальный сценарий

• БАНШИ ИНИШЕРИНА

• ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ

• ФАБЕЛЬМАНЫ

• ТАР

• ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ

Лучший актер

• Остин Батлер (ЭЛВИС)

• Колин Фаррелл (БАНШИ ИНИШЕРИНА)

• Брендан Фрейзер (КИТ)

• Пол Мескал (СОЛНЦЕ МОЕ)

• Билл Найи (ЖИТЬ)

Лучшая актриса

• Кейт Бланшетт (ТАР)

• Ана де Армас (БЛОНДИНКА)

• Андреа Райзборо (РАДИ ЛЕСЛИ)

• Мишель Уильямс (ФАБЕЛЬМАНЫ)

• Мишель Йео (ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ)

Лучшая актриса второго плана

• Анджела Бассет (ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВЕКИ)

• Керри Кондон (БАНШИ ИНИШЕРИНА)

• Джейми Ли Кертис (ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ)

• Хонг Чау (КИТ)

• Стефани Сюй (ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ)

Лучший актер второго плана

• Брендон Глисон (БАНШИ ИНИШЕНРИНА)

• Барри Коэган (БАНШИ ИНИШЕРИНА)

• Брайан Тейри Генри (МОСТ ЧЕРЕЗ ОЗЕРО)

• Джадд Херш (ФАБЕЛЬМАНЫ)

• Ке Хюи Куан (ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ)

Лучший международный фильм

• НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН (Германия)

• АРГЕНТИНА, 1985 (ARGENTINA, 1985, Аргентина)

• БЛИЗКО (CLOSE, Бельгия)

• ИА (EO, Польша)

• ТИХОНЯ (THE QUITE GIRL, Ирландия)

Лучший мультфильм

• ПИНОККИО ГИЛЬЕРМО ДЕЛЬ ТОРО

• МАРСЕЛЬ, РАКУШКА В БОТИНКАХ

• КОТ В САПОГАХ

• Я КРАСНЕЮ

• МОРСКОЙ МОНСТР

Лучший короткометражный анимационный фильм

• THE BOY, THE MOLE, THE FOX AND THE HORSE

• THE FLYING SAILOR

• ICE MERCHANTS

• MY YEAR OF DICKS

• AN OSTRICH TOLD ME THE WORLD IS FAKE AND I BELIEVE IT

Лучший короткометражный фильм

• AN IRISH GOODBYE

• IVALU

• LE PUPILLE

• NIGHT RIDE

• THE RED SUITCASE

Лучший короткометражный документальный фильм

• THE ELEPHANT WHISPERERS

• HAULOUT

• HOW DO YOU MEASURE A YEAR?

• THE MARTHA MITCHELL EFFECT

• STRANGER AT THE GATE

Лучший документальный фильм

• ALL THAT BREATHES

• ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED

• FIRE OF LOVE

• A HOUSE MADE OF SPLINTERS

• NAVALNY

Лучший монтаж

• БАНШИ ИНИШЕРИНА

• ЭЛВИС

• ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ

• ТАР

• ТОП ГАН: МЭВЕРИК

Лучший грим и прически

• НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

• БЭТМЕН

• ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВЕКИ

• ЭЛВИС

• КИТ

Лучшие визуальные эффекты

• НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

• АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ

• БЭТМЕН

• ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВЕКИ

• ТОП ГАН: МЭВЕРИК

Лучшая работа художника

• НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

• АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ

• ВАВИЛОН

• ЭЛВИС

• ФАБЕЛЬМАНЫ

Лучший дизайн костюмов

• ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ

• ВАВИЛОН

• ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВЕКИ

• ЭЛВИС

• МИССИС ХАРРИС ЕДЕТ В ПАРИЖ

Лучший саундтрек

• НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

• ВАВИЛОН

• БАНШИ ИНИШИРИНА

• ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ

• ФАБЕЛЬМАНЫ

Лучшая песня

• ТЕПЕРЬ ВМЕСТЕ («Applause»)

• ТОП ГАН: МЭВЕРИК («Hold My Hand»)

• ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВЕКИ («Lift Me Up»)

• RRR («Naatu Naatu»)

• ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ («This is a life»)

Лучший звук

• НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

• АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ

• БЭТМЕН

• ЭЛВИС

• ТОП ГАН: МЭВЕРИК

