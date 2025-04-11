Американская киноакадемия введет на «Оскаре» номинацию за лучшие трюки

Первая награда в этой категории будет вручена в 2028 году

Руководство Американской академии кинематографических искусств и наук учредила новую номинацию на «Оскар» – премия отметит лучшие достижения в области постановки каскадерских трюков.

Первая награда в этой категории будет вручена в 2028 году – на юбилейной, 100-й церемонии премии «Оскар».

Правила определения номинантов и голосования за награду будут объявлены в 2027 году.