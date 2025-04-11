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Американская киноакадемия введет на «Оскаре» номинацию за лучшие трюки

Автор: Илья Кувшинов

11 апреля 2025

Первая награда в этой категории будет вручена в 2028 году

Руководство Американской академии кинематографических искусств и наук учредила новую номинацию на «Оскар» – премия отметит лучшие достижения в области постановки каскадерских трюков. 

Первая награда в этой категории будет вручена в 2028 году – на юбилейной, 100-й церемонии премии «Оскар».

Правила определения номинантов и голосования за награду будут объявлены в 2027 году.

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