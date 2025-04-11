Американская киноакадемия введет на «Оскаре» номинацию за лучшие трюки
Автор: Илья Кувшинов
11 апреля 2025
Первая награда в этой категории будет вручена в 2028 году
Руководство Американской академии кинематографических искусств и наук учредила новую номинацию на «Оскар» – премия отметит лучшие достижения в области постановки каскадерских трюков.
Первая награда в этой категории будет вручена в 2028 году – на юбилейной, 100-й церемонии премии «Оскар».
Правила определения номинантов и голосования за награду будут объявлены в 2027 году.
Самое читаемое
Новинки апреля в онлайн-кинотеатре StartПодробнее
Предварительная касса уикенда: «Батя 2. Дед» возглавила чартПодробнее
Apple TV+ урезает доступ к своему контенту в РоссииПодробнее
Дивный новый мир: реальна ли вероятность возвращения голливудских мейджоров в Россию?Подробнее
«Инклюзия в кино» и МШК запускают опен-колл на инклюзивную лабораторию для сценаристовПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 31 марта – 6 апреля 2025 годаПодробнее
CinemaCon 2025: Презентация DisneyПодробнее
CinemaCon 2025: Презентация ParamountПодробнее
Стали известны лауреаты анимационной премии «Икар» за 2024 годПодробнее
Касса четверга: сиквел «Бати» захватил первенствоПодробнее
Предварительная касса уикенда: «Батя 2. Дед» стартовал выше самых оптимистичных прогнозовПодробнее
Касса России: «Батя 2. Дед» уверенно возглавил прокатПодробнее
CinemaCon 2025: Презентация Amazon MGM StudiosПодробнее
Продюсер «Вия» Алексей Петрухин приговорен к четырем годам колонии строгого режимаПодробнее
Фонд кино начал прием заявок на создание и переоборудование кинозалов в малых городахПодробнее
Фонд кино начал прием заявок на модификацию оборудования ранее поддержанных кинозаловПодробнее
Новинки апреля в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»Подробнее
Литературный конкурс «Экранизация» объявил победителейПодробнее
Официальная касса России: зов предковПодробнее
Предпродажи уикенда: «Все, что тебя касается» уступил «Туру с Иванушками»Подробнее
Новости по теме
Стала известна дата проведения премии «Оскар» в 2026 годуПодробнее
Компания Nielsen пересмотрела рейтинги трансляции премии «Оскар»Подробнее
Рейтинг трансляции премии «Оскар» упал на 7%Подробнее
Стали известны номинанты на премию «Оскар»Подробнее
Объявление номинантов на «Оскар» вновь перенесено из-за пожаровПодробнее