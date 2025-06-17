Том Круз получит почетный «Оскар» за вклад в кинематограф
Автор: Илья Кувшинов
17 июня 2025
Торжественная церемония вручения состоится 16 ноября
Американская академия кинематографических искусств и наук назвала лауреатов премии «Оскар» за вклад в кинематограф.
Обладателями почетной награды в этом году станут актер и продюсер Том Круз, актриса и хореограф Дебби Аллен (СЛАВА), а также художник-постановщик Уинн Томас (ДЕЛАЙ, КАК НАДО!, ИГРЫ РАЗУМА).
Помимо этого, кантри-певица и актриса Долли Партон получит премию имени Джина Хершолта, которая вручается людям, чьи гуманитарные усилия принесли пользу индустрии.
16-я церемония вручения Governors Awards состоится 16 ноября.
Фото: AMPAS
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