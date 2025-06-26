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Во Вьетнаме стартовала Неделя российского кино

Автор: БК

26 июня 2025

Фильмом открытия станет военная драма «В списках не значился»

Сегодня, 26 июня, в Ханое стартовала Неделя российского кино, организованная РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

Фильмом открытия станет военная драма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ, которую аудитории представит режиссер Сергей Коротаев.

На протяжении трех дней в кинотеатре National Cinema Center гостей ждут новинки российского кинематографа – байопик ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ, сказка ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, документально-историческая лента ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ и драматический экшн ДЕВЯТАЕВ.

Генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова отметила, что вьетнамскому зрителю интересна российская история, и это заметно по тем проектам, которые привлекают местных дистрибьюторов на международных кинорынках.

Фото: кадр из фильма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ

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