В Минкультуры прошла очная защита детско-юношеских национальных фильмов

Всего экспертам были представлены 32 проекта

25 июня в Министерстве культуры России состоялась очная защита детско-юношеских национальных фильмов (в том числе дебютов). Всего экспертам были представлены 32 проекта, и БК расскажет о некоторых из них.

Компания «Пропеллер Продакшн» представила сиквел картины 2024 года МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ. В новом фильме главному герою в исполнении Елисея Чучилина вновь предстоит встретиться со своим диким другом – лисом Рыжим, чтобы помочь спасти его семью из передвижного зоопарка. Свое участие в продолжении также подтвердили Юлия Александрова, Юрий Колокольников, Ольга Смирнова, Ян Цапник и Валентина Мазунина. Режиссером вновь выступит Анна Курбатова. Съемки картины запланированы на август в Екатеринбурге при поддержке Свердловской киностудии. Анимационные сцены проекта вновь будут реализованы при участии «Союзмультфильма». Релиз предварительно намечен на осень 2026 года.

Режиссер Олег Штром (НАХИМОВЦЫ, 9 СЕКУНД) рассказал о ленте ТАЙНА ЧЕРНОГО КУРГАНА (кинокомпания «ФильмОКей»), основанной на книге Веры Максимовой. По сюжету трое подростков случайно натыкаются на след пропавшей в войну музейной коллекции Боспорского царства и решают втайне от взрослых найти сокровища. Одновременно с ними коллекцию ищут и злодеи – местный черный археолог Грач и немецкий контрабандист Шнайдер. В дрим-касте заявлены Дмитрий Жиров, Александра Бабаскина, Савелий Кудряшов, Марк Богатырев, Олег Гаас, Елена Валюшкина, Антон Васильев, Даниил Страхов, Даниил Спиваковский и Евгений Стычкин. Съемки картины запланированы в Крыму. Местные ведомства поддерживают проект. Релиз предварительно заявлен на лето-осень 2027 года. Дистрибьютор – «Наше кино».

Кинокомпания «Наше кино» представила сказку ЛУКОМОРЬЕ. В центре повествования грядущей ленты – двое одноклассников, которые отправляются вместе с классом на экскурсию в древние пещеры и попадают в придуманный Александром Пушкиным мир. Теперь им предстоит найти волшебный артефакт, который позволит героям вернуться обратно. Режиссером проекта выступит Александр Бабаев (СОКРОВИЩА ГНОМОВ), а продюсером – Максим Рогальский. В подтвержденном актерском составе заявлены Леон Кемстач (Ваня), Ника Жукова (Маша), Елена Валюшкина (Баба-Яга), Павел Прилучный (Кощей) и Олеся Иванченко (Русалка). Также специально для питчинга был снят тизер с Артемом Кошманом («Черная весна») в роли Александра Пушкина. Дистрибьютором проекта выступит «Наше кино». Сейчас ведутся переговоры с «Кинопоиском» насчет онлайн-премьеры, а также есть предварительная договоренность с «Газпром-Медиа Холдингом» о праве первого показа. Бюджет ЛУКОМОРЬЯ – 200 млн рублей, у Минкульта запрашивается 100 млн. Релиз картины намечен на 2026 год.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА («Метеор Студия») – это история пигвиненка из московского зоопарка, который потерялся в большом городе и хочет вернуться к маме. В дрим-касте на роль москвичей – Павел Прилучный, Зоя Бербер, Андрей Андреев, Валентина Ляпина и Роман Курцын. Сам пингвин будет выполнен при помощи компьютерной графики. Режиссером выступает Ольга Амоль («Маша и Медведь: Анимашки»), а соавтором сценария и художественным руководителем – Василий Ровенский. Релиз намечен на 2026 год. Дистрибьютором выступит кинокомпания «Наше кино», потенциальные сборы оцениваются в 200 млн рублей.

Научное фэнтези ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТЕЙ от «Свердловской киностудии» – это экранизация одноименного романа Виктории Ледерман. По сюжету 11-летний школьник учится в школе и предпочитает проводить большую часть времени за компьютером. Однажды он попадает в неприятности – убегая от местных хулиганов, мальчик натыкается на бетонную трубу и впопыхах прячется там. Когда он выбирается оттуда, то оказывается в параллельной реальности, где никакого Матвея не существует, а есть только девочка Милослава. Режиссером проекта выступит Денис Гуляр (МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ, МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ), а продюсером – Ашот Месропян. Съемки запланированы в Екатеринбурге и Свердловской области. В дрим-касте на роль Матвея заявлены Сергей Федоров и Андрей Андреев, а на роль Милославы – Вера Островская и Полина Айнутдинова. В числе референсов авторы называют «Приключения Электроника», «Гостья из будущего», НАЗАД В БУДУЩЕЕ и ИВАН СЕМЕНОВ: ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ.

Действие детско-юношеского фильма ЛЕНЬКА (QS Films) разворачивается в 1941 году. По сюжету задиристая девятилетняя Ленька хочет попасть в группу временно эвакуированных к ним в деревню учеников балетной школы Ленинградского хореографического училища имени Вагановой, чтобы вместе с ними вернуться в северную столицу и найти без вести пропавшего там отца. В дрим-касте заявлены Алиса Руденко, Максим Матузный, Илья Кондратенко, Надежда Маркина, Кузьма Котрелев, Сергей Гармаш, Юрий Стоянов, Виктория Исакова и Ксения Трейстер. По словам режиссера Ивана Капитонова, он хочет найти уникальный взгляд на этот жанр: в частности, у него родилась ассоциация, что ЛЕНЬКА – это, как если бы «Жан-Пьер Жене снимал АМЕЛИ в творческой мастерской Ролана Быкова». В числе референсов авторы называют фильм СЕСТРЕНКА; ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» и ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА. Съемки предварительно запланированы на осень, а релиз – ко Дню победы 2026 года. Дистрибьютор – «Атмосфера кино». Бюджет картины 160 млн рублей, у Минкульта запрашивается 100 млн.

Фильм САНЬКА («Кинолига») уже представлялся на питчинге в прошлом году. Лента рассказывает о 12-летнем подростке, который осенью 1941 года попадает вместе с младшей сестрой в детский дом. Родители Сани погибли во время бомбежки, и он мечтает сбежать на фронт, чтобы мстить фашистам. Когда территория, где расположен детский дом, оказывается под немецкой оккупацией, Саня помогает местной подпольной организации вести борьбу с нацистами. Режиссер картины – Евгений Серов (ПОРТНОЙ ИЗ БРУКЛИНА). В детском дрим-касте заявлены Алексей Родионов, Юрий Степанов-младший, Олег Чугунов и Мария Куликова, а во взрослом – Александр Самойленко, Светлана Колпакова, Владимир Ильин и Нина Усатова.

САШИНО ЛЕТО (Cosmosfilm) – это фильм-приключение о двух друзьях, которые отправляются на поиски собаки. Картина станет игровым дебютом документалиста Тихона Пендюрина, а художественным руководителем проекта выступит Алексей Герман-младший. По его словам, в сценарии очень хорошо показана трепетность, нежность и атмосфера радости. Съемки картины пройдут в Удмуртии. Дистрибьютором выступит «НМГ Кинопрокат».

В центре повествования подросткового фэнтези ВЛЮБЛЕННЫЕ («Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького») – семейная пара, которая работает экстрасенсами. Двадцать лет назад они заключили сделку с темными силами, чтобы получить сверхспособности, однако теперь героем придется выбирать между магией и семьей. Среди референсов авторы называют фильмы ПРИЗРАК, НОЧНОЙ ДОЗОР и ПРИВИДЕНИЕ. Проект делается совместно с кинопрокатной компанией «Вольга». Режиссером ленты выступает Евгений Шелякин («Красный 5», «Тетя Марта»), а креативными продюсерами – Мария Меленевская («Престиж», «АльфаРомео») и Наталья Исакова. Генеральные продюсеры – Юлиана Слащева и Александр Бондарев. В дрим-касте на главные роли заявлены Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Александр Самсуев и Адель Гадаускас. Эксперты из зала отметили, что тема экстрасенсов идет в разрыв с государственной политикой в области воспитания. Александр Бондарев, в свою очередь, парировал со сцены, что проект не популяризует колдовство, а, наоборот, показывает ценность семьи.

Кинокомпания «Наше кино» представила на питчинге фэнтези БОГАТЫРИ. Давным-давно в Древней Руси богатырь Святогор победил злого Колдуна, который хотел захватить Русь и для этого с помощью магии он превратился в Дракона. Святогор спрятал три артефакта (коготь, глаз и жилу Дракона) в современном мире, чтобы Зло никогда не вернулось. Но из-за школьника Вани в наше время проникает возлюбленная Колдуна – она хочет найти эти артефакты, воскресить Дракона и вернуть своего суженного к жизни. Вместе с двумя богатырями из Древней Руси Ваня должен отыскать злодейку и не дать ей осуществить задуманное. На главную роль школьника утвержден Андрей Андреев (БАТЯ), а богатырей сыграют Роман Курцын и Роман Постовалов. В дрим-касте на остальные роли заявлены Алена Михайлова, Алина Алексеева и Светлана Иванова. В режиссерском кресле – Павел Воронин (Я ХОЧУ! Я БУДУ!), он же написал сценарий совместно с Василием Ровенским. Продюсером выступает Максим Рогальский. Он отметил, что по духу БОГАТЫРИ будут похожи на французскую комедию ПРИШЕЛЬЦЫ с Жаном Рено и Кристианом Клавье – правда, с поправкой на рейтинг 6+. Фильм будет сниматься в Санкт-Петербурге и Москве уже в этом июле. Кинопрокатный релиз запланирован на второй-третий квартал 2026 года. Ожидаемые сборы – 500 млн рублей.

Детский приключенческий фильм ВРЕМЯ СЛАВЫ (Sun Ray Pictures) расскажет о компании керченских подростков, которые в поисках клада времен гражданской войны находят забытую могилу бойцов Аджимушкая. Защищая останки солдат от алчных черных копателей, дети вступают в неравную схватку с ними и побеждают, потому что на выручку им приходят друзья и падшие войны. В режиссерском кресле – Миша Поляков (О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ, «Баранкины и камни силы»). В числе референсов называются ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ, КОРТИК и ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ. Главные детские роли в проекте исполнят Лев Зайд, Артем Бочаров, Алисия Разумовская, Митя Жиров и Ярослав Бунькин. Взрослые партии достались Роману Курцыну, Нодари Джанелидзе, Елене Пановой и Олегу Тактарову.

Заключительным проектом питчинга стал фильм ПОРОСЕНОК (киностудия АСДС).В центре повествования – 12-летний школьник, у которого вырастает самый настоящий пятачок. Причиной стал редкий вирус, который активируется у тех, кто ведет себя по-свински. Выздороветь Сеня сможет только, если научится искренне просить прощения. Режиссерами проекта выступают Илья и Антон Чижиковы (МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ). Сценарий ленты за авторством Юлии Бочаровой получил специальный приз фестиваля «Медвежонок» в 2023 году. Главную роль в картине может исполнить Мирон Проворов («Между нами химия»).