Предпродажи уикенда: «Шпионская свадьба» и «Ритуал» идут почти вровень

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим комедийный экшн ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА (AK), хоррор РИТУАЛ (VLG) и комедию МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ (NKI).

Экшн-комедия ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА предварительно освоила 203,6 тысяч рублей. Картина обошла большинство аналогов, включая ленты ВАЛЬДО (169,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,9 млн), ИГРА КИЛЛЕРА (139,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,9 млн), РЕЙС НАВЫЛЕТ (117,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,4 млн), МАМА МАФИЯ (113,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,4 млн), МОЯ ЖЕНА – КИЛЛЕР (88,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,3 млн) и КИЛЛЕР В ОТСТАВКЕ (64,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,9 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА 203,3 ВАЛЬДО 169,1 ИГРА КИЛЛЕРА 139,5 РЕЙС НАВЫЛЕТ 117,9 МАМА МАФИЯ 113,6 МОЯ ЖЕНА – КИЛЛЕР 88,4 КИЛЛЕР В ОТСТАВКЕ 64,7

Предпродажи фильма ужасов РИТУАЛ составили 202,6 тысячи рублей. Это расположило новинку выше проекта 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА (197,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 21,2 млн), но ниже других тематически близких хорроров: ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНЬ (222,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,8 млн) и ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ (215,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 12,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНЬ 222,7 ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ 215,2 РИТУАЛ 202,6 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА 197,5

Семейный проект МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ предварительно собрал 152,8 тысячи рублей. Новинка уступила аналогам МОЙ ДИКИЙ ДРУГ (544,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,4 млн), МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА (504,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 26,6 млн), НОВОГОДНИЙ ШЕФ (363,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 29,6 млн) и МОЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО (154,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,7 млн), но обошла МОЮ УЖАСНУЮ СЕСТРУ 2 (125,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 20,9 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) МОЙ ДИКИЙ ДРУГ 544,1 МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 504,6 НОВОГОДНИЙ ШЕФ 363,6 МОЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО 154,2 МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ 152,8 МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2 125,5

Фото: кадр из фильма РИТУАЛ

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25.06.2025 Автор: Никита Никитин