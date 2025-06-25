Предпродажи уикенда: «Шпионская свадьба» и «Ритуал» идут почти вровень
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим комедийный экшн ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА (AK), хоррор РИТУАЛ (VLG) и комедию МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ (NKI).
Экшн-комедия ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА предварительно освоила 203,6 тысяч рублей. Картина обошла большинство аналогов, включая ленты ВАЛЬДО (169,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,9 млн), ИГРА КИЛЛЕРА (139,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,9 млн), РЕЙС НАВЫЛЕТ (117,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,4 млн), МАМА МАФИЯ (113,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,4 млн), МОЯ ЖЕНА – КИЛЛЕР (88,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,3 млн) и КИЛЛЕР В ОТСТАВКЕ (64,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА
|203,3
|ВАЛЬДО
|169,1
|ИГРА КИЛЛЕРА
|139,5
|РЕЙС НАВЫЛЕТ
|117,9
|МАМА МАФИЯ
|113,6
|МОЯ ЖЕНА – КИЛЛЕР
|88,4
|КИЛЛЕР В ОТСТАВКЕ
|64,7
Предпродажи фильма ужасов РИТУАЛ составили 202,6 тысячи рублей. Это расположило новинку выше проекта 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА (197,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 21,2 млн), но ниже других тематически близких хорроров: ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНЬ (222,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,8 млн) и ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ (215,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 12,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНЬ
|222,7
|ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ
|215,2
|РИТУАЛ
|202,6
|13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА
|197,5
Семейный проект МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ предварительно собрал 152,8 тысячи рублей. Новинка уступила аналогам МОЙ ДИКИЙ ДРУГ (544,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,4 млн), МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА (504,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 26,6 млн), НОВОГОДНИЙ ШЕФ (363,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 29,6 млн) и МОЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО (154,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,7 млн), но обошла МОЮ УЖАСНУЮ СЕСТРУ 2 (125,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 20,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|МОЙ ДИКИЙ ДРУГ
|544,1
|МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА
|504,6
|НОВОГОДНИЙ ШЕФ
|363,6
|МОЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО
|154,2
|МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ
|152,8
|МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2
|125,5
Фото: кадр из фильма РИТУАЛ
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25.06.2025 Автор: Никита Никитин