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Аналитика


«Пилот» 2026, день третий: «Rutube как промо-конструктор: разгон контента»

Мероприятие провела Виктория Михно

Генеральный директор Premier и директор по развитию Rutube Виктория Михно представила презентацию под названием «Rutube как промо-конструктор: разгон контента». В ходе выступления она рассказала о возможностях активно растущей платформы, которая заинтересована как в привлечении новых авторов, так и в поддержке уже существующих создателей контента, а также в расширении библиотеки сериалов и фильмов, доступных пользователям сервиса.

По данным Михно, ежедневная аудитория Rutube составляет 22 млн человек, а ежемесячная аудитория уникальных пользователей достигла 85 млн. Эти показатели были зафиксированы по состоянию на февраль текущего года. Платформа объединяет различные типы контента: здесь представлены пользовательские ролики, профессиональный видеоконтент, телевизионные трансляции и новостные материалы. При этом на пользовательский контент приходится 44% всей библиотеки сервиса.

Отдельно руководитель Rutube остановилась на вопросе поддержки авторов. По итогам 2025 года совокупный объем выплат создателям контента составил 1,5 млрд рублей. Сегодня на платформе работают более миллиона авторов, подключенных к программам монетизации, а суммарное время просмотров уже превысило отметку в один миллиард часов.

Одним из недавних нововведений стал запуск отдельного раздела «Фильмы и сериалы». По словам Виктории Михно, это решение позволило существенно увеличить интерес аудитории к профессиональному видеоконтенту. В результате за период с января по май доля просмотров фильмов и сериалов достигла 30% от общего объема потребления контента на платформе.

Отдельное внимание в ходе презентации было уделено развитию платной модели потребления. Исторически аудитория Rutube не была склонна платить за доступ к контенту, однако по итогам 2025 года число платящих пользователей сервиса достигло одного миллиона человек. Речь идет о подписчиках, оформивших доступ к просмотру без рекламы, а также о пользователях различных пакетных предложений.

Особенно заметную динамику демонстрирует совместная подписка Rutube и Premier, которая, по словам Михно, ежемесячно показывает рост примерно на 20%. Кроме того, объем оформления единых подписок на сервисы экосистемы в 2026 году увеличился в одиннадцать раз по сравнению с показателями предыдущего года, что свидетельствует о постепенном изменении пользовательских привычек и растущей готовности аудитории платить за цифровой контент.

Михно отдельно обратила внимание, что среди подписчиков единой подписки Rutube + Premier – 83% новых пользователей сервиса. Предполагается, что и другие стриминги могут найти себе на Rutube новую аудиторию.

20.06.2026 Автор: Никита Никитин

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