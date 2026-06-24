Предпродажи уикенда: мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 3» опередил «Распаковку»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим анимационный альманах ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3 (VLG), а также семейные проекты МАЛЫШ-КАРАТИСТ (NMG), ЛЕТОМ ВСЯКОЕ БЫВАЕТ. ПОБЕГ ИЗ СКОЛБОРА (CP) и РАСПАКОВКА (AK).
Анимация ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3 предварительно собрала 1,3 млн рублей. Тем самым новинка уступила прямому предшественнику, вышедшему год назад (2 млн рублей, стартовые сборы – 69,6 млн), но опередила первую часть мультальманаха (1,108 млн рублей, стартовые сборы – 59,1 млн). Также ей удалось обогнать проекты ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ (1,101 млн рублей, стартовые сборы – 55,1 млн) и СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО (1 млн рублей, стартовые сборы – 52,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2
|1,989
|ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3
|1,315
|ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА
|1,108
|ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ
|1,101
|СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО
|1,001
Лента РАСПАКОВКА предварительно заработала 1,1 млн рублей. Проект «Атмосферы Кино» уступил комедиям ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 69,4 млн) и НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 61,1 млн без учета превью), но превзошел картины БЫТЬ (818,0 тысяч рублей, стартовые сборы – 46,3 млн) и ЛЫСЫЙ НЯНЬ (246,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ
|1,747
|НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ
|1,607
|РАСПАКОВКА
|1,119
|БЫТЬ
|0,818
|ЛЫСЫЙ НЯНЬ
|0,247
Из двух других семейных проектов вперед вырвался фильм ЛЕТОМ ВСЯКОЕ БЫВАЕТ. ПОБЕГ ИЗ СКОЛБОРА с результатом 375,3 тысячи рублей. Это меньше показателей аналога (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (471,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 38,1 млн), но больше цифр картины КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА (252,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,2 млн).
В свою очередь, МАЛЫШ-КАРАТИСТ предварительно освоил 73,9 тысяч рублей. Новинка выступила слабее большинства аналогов, включая релизы ДЕТИ-ШПИОНЫ (393 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,3 млн), МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ (148,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,8 млн) и ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ (109,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|(НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
|471,5
|ДЕТИ-ШПИОНЫ
|393,0
|ЛЕТОМ ВСЯКОЕ БЫВАЕТ. ПОБЕГ ИЗ СКОЛБОРА
|375,3
|КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА
|252,2
|МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ
|148,3
|МАЛЫШ-КАРАТИСТ
|73,9
Фото: кадр из мультфильма ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3
24.06.2026 Автор: Никита Никитин