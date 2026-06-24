Предпродажи уикенда: мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 3» опередил «Распаковку»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим анимационный альманах ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3 (VLG), а также семейные проекты МАЛЫШ-КАРАТИСТ (NMG), ЛЕТОМ ВСЯКОЕ БЫВАЕТ. ПОБЕГ ИЗ СКОЛБОРА (CP) и РАСПАКОВКА (AK).

Анимация ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3 предварительно собрала 1,3 млн рублей. Тем самым новинка уступила прямому предшественнику, вышедшему год назад (2 млн рублей, стартовые сборы – 69,6 млн), но опередила первую часть мультальманаха (1,108 млн рублей, стартовые сборы – 59,1 млн). Также ей удалось обогнать проекты ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ (1,101 млн рублей, стартовые сборы – 55,1 млн) и СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО (1 млн рублей, стартовые сборы – 52,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2 1,989 ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3 1,315 ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 1,108 ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ 1,101 СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО 1,001

Лента РАСПАКОВКА предварительно заработала 1,1 млн рублей. Проект «Атмосферы Кино» уступил комедиям ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 69,4 млн) и НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 61,1 млн без учета превью), но превзошел картины БЫТЬ (818,0 тысяч рублей, стартовые сборы – 46,3 млн) и ЛЫСЫЙ НЯНЬ (246,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,9 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ 1,747 НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ 1,607 РАСПАКОВКА 1,119 БЫТЬ 0,818 ЛЫСЫЙ НЯНЬ 0,247

Из двух других семейных проектов вперед вырвался фильм ЛЕТОМ ВСЯКОЕ БЫВАЕТ. ПОБЕГ ИЗ СКОЛБОРА с результатом 375,3 тысячи рублей. Это меньше показателей аналога (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (471,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 38,1 млн), но больше цифр картины КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА (252,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,2 млн).

В свою очередь, МАЛЫШ-КАРАТИСТ предварительно освоил 73,9 тысяч рублей. Новинка выступила слабее большинства аналогов, включая релизы ДЕТИ-ШПИОНЫ (393 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,3 млн), МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ (148,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,8 млн) и ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ (109,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс рублей) (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 471,5 ДЕТИ-ШПИОНЫ 393,0 ЛЕТОМ ВСЯКОЕ БЫВАЕТ. ПОБЕГ ИЗ СКОЛБОРА 375,3 КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА 252,2 МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ 148,3 МАЛЫШ-КАРАТИСТ 73,9

Фото: кадр из мультфильма ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3

24.06.2026 Автор: Никита Никитин