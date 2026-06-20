«Пилот» 2026, день третий: блок независимых проектов

Третий день деловой программы «Точки взлета» начался с презентации независимых проектов.

Питчинг молодежного проекта о клубной жизни Уфы «Код 102» провели режиссер Алия Сайфутдинова и продюсер Дана Горячева. В центре истории – трое молодых людей, которые буквально оказываются на дне: без денег, работы и поддержки семьи. Единственным шансом изменить свою жизнь становится музыка. Объединившись, герои пытаются найти собственное звучание, заявить о себе и добиться известности. Этот путь – от первых попыток до возможного успеха – и станет основой многосерийного повествования. Идея сериала выросла из популярного в музыкальной среде выражения «Уфа – новая Атланта», которым в последние годы объясняют концентрацию ярких исполнителей и музыкальных талантов в одном городе. С одной стороны, такая среда вдохновляет начинающих музыкантов, а с другой – вынуждает их практически сразу вступать в жесткую конкуренцию. Одной из главных особенностей проекта должен стать уфимский сеттинг и глубокое погружение в национальный колорит Башкирии, прежде всего музыкальный. Поддержку создателям оказали современные исполнители Thomas Mraz, Arash & Quasar и Dominique Mara, а в пилотном эпизоде снялись Микита Воронов, Чингиз Гараев и Владислав Ценев. Команда уже сняла пилотную серию, из которой зрителям показали четыре фрагмента. Главная цель участия в «Пилоте» – найти платформу, готовую профинансировать производство полного сезона. Судя по представленным материалам, у проекта действительно есть потенциал заинтересовать молодую творческую аудиторию, которой в свое время пришелся по душе более столичный «Солдаут».

На ту же аудиторию, но уже с заметным акцентом на старшеклассников, ориентирован сериал «Не моя жизнь». Его представила творческая семья Миляховских: продюсер Алёна Миляховская, режиссер Сергей Миляховский и их сын Олег, исполнивший одну из главных ролей. Мистический триллер посвящен влиянию социальных сетей на современную молодежь. Фантастический элемент здесь служит своеобразным предупреждением о том, насколько высокой может оказаться цена быстрого и незаслуженного успеха. Главная героиня – обычная школьница, которой не слишком везет ни в учебе, ни в личной жизни. Она мечтает стать актрисой и раскрутить собственный блог. Однажды девушка находит мобильный телефон, способный буквально изменить ее жизнь: окружающие начинают относиться к ней совершенно иначе. Однако звонок настоящего владельца устройства превращает неожиданную удачу в смертельную угрозу. По интонации работа напомнила прошлогоднего участника деловой программы «Закры#тый ч@т», однако уровень реализации нынешнего проекта выглядит заметно выше. Авторы уже располагают готовым сценарием и ищут площадку, готовую запустить производство. Первый эпизод восьмисерийной истории продолжительностью по 25 минут был показан на фестивале.

Самую лаконичную презентацию провела режиссер Вера Мдоянц. Представляя драму «Тоже мне любовь», она призналась, что сценарий вырос из ее собственного жизненного опыта: несколько лет она находилась в отношениях, в которых, прежде всего, обманывала саму себя. После короткого вступления зрителям показали первую серию. Главная героиня Аня не одобряет отношения младшей сестры, которая собирается выйти замуж за любимого человека. Ей кажется, что этот союз нездоров, хотя собственная личная жизнь Ани, судя по увиденным кадрам, также далека от идеала. Одну из ролей в проекте исполнила Ксения Гусева («Я свободен»). Однако из-за краткости выступления оценить степень готовности проекта оказалось затруднительно.

Наибольший интерес и наиболее эмоциональную реакцию аудитории вызвал блок независимой анимации. Открыл его альманах «Маленькие мечтательницы», который невольно вызывает ассоциации с документальным проектом «Ученые дамы», представленным днем ранее в конкурсной программе. Над антологией работает большая команда авторов, создавшая восемь историй о выдающихся женщинах, выполненных в восьми различных техниках анимации без использования искусственного интеллекта. В будущем создатели планируют рассказать о первой женщине-дирижере в СССР, первой женщине-капитане ледокола, первой русской женщине, получившей докторскую степень по химии, а также о женщине-рестораторе, удостоенной звезды Michelin. Продолжительность каждой серии составит от трех до пяти минут. Авторы стремятся создать современные сказки о пути к мечте и вдохновить юных зрительниц не бояться собственных амбиций. Проект находится в активной разработке, а на фестивале был показан его сизл. Сейчас команда ищет финансирование.

Продюсер Платон Гелагаев и режиссер-сценарист Дмитрий Чуркин представили сразу две работы. Первая из них – подростковый анимационный хоррор «Торговый центр». По сюжету 13-летний мальчик и его сестра оказываются внутри зловещего торгового комплекса, который не выпускает своих посетителей. Здесь живут только дети, пытающиеся найти выход, одновременно противостоя аномалиям и таинственному монстру. Десять серий продолжительностью по двадцать минут должны привести героев к осознанию необходимости взрослеть. Визуальным ориентиром для создателей стало аниме, а отношения между персонажами вдохновлены «Повелителем мух». Авторы также представили собственный анализ рынка и пришли к выводу, что в сегменте 12+ сегодня ощущается дефицит анимационных проектов, работающих с актуальными подростковыми проблемами. Кроме того, история потенциально способна расти вместе со своей аудиторией и развиваться на протяжении нескольких сезонов.

Второй проект команды – фэнтези «Семь ключей от двух миров». Его главный герой, двенадцатилетний изобретатель Фома, должен найти семь сокровищ, чтобы спасти отца из мира чертей до того, как навсегда закроется портал между мирами. Картина также обращается к теме взросления, но уже через отношения отца и сына. Пока мальчик учится самостоятельности, отец постепенно принимает его таким, какой он есть. Образ главного героя вдохновлен Кулибиным, Нартовым и Ломоносовым, а художественный мир опирается на славянское культурное наследие.

Спортивная драма «Детство боксера» представляет собой экранизацию одноименного комикса, который художник Артем Безменов создавал вместе со своими учениками. Главный герой – четырнадцатилетний сын советского инженера, переехавший вместе с семьей в Харбин. Столкнувшись с травлей, одиночеством и непониманием, Володя приходит в бокс, который учит его не столько побеждать, сколько не сдаваться. Помимо необычной визуальной стилистики, проект отличается оригинальной структурой: каждая следующая серия должна быть длиннее предыдущей на две-пять минут. По замыслу авторов, это позволит постепенно приучать «цифровых аборигенов» к просмотру более продолжительного контента. Кроме того, подобная модель, как считают продюсеры, может стимулировать подростков оформлять подписки на стриминговые сервисы.

Амурские легенды легли в основу сериала «Амба: легенда о тигре», визуально ориентированного на творчество Томма Мура и, в частности, на фильм ТАЙНА КЕЛЛС. Главная героиня, нанайская девочка Эльга, отправляется на поиски тигра-оборотня. Она надеется найти своего отца и доказать племени собственную непричастность к его исчезновению. Приключенческая история рассчитана на восемь эпизодов продолжительностью от семи до десяти минут. Сериал одновременно знакомит зрителей с малоизвестными легендами народов Дальнего Востока и продолжает одну из главных тем всей программы – взросление, поиск собственного пути и постепенное отделение от родителей. Художественным руководителем проекта выступает режиссер Александр Велединский.

Финальным проектом всей программы презентации независимых проектов стала фантастическая история «Курьер опаздывает». Ее представили продюсер Мария Ерисковская и режиссер Илья Брисюк. Главный герой, космический курьер Юра, работающий на полставки, вынужден вновь и вновь спасать мир от загадочного инцидента. После каждой неудачи он возвращается в исходную точку, однако с каждым новым циклом ситуация становится только хуже. Создатели обещают строить диалог с подростковой аудиторией на равных, избегая заигрывания и искусственного инфантилизма. Особое значение они придают праву подростка самостоятельно принимать решения, способные повлиять на его судьбу. Среди основных визуальных ориентиров авторы называют мультсериалы «Ковбой Бибоп» и «Тайну третьей планеты».

Фото: пресс-служба фестиваля

20.06.2026 Автор: Вероника Cкурихина