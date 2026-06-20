«Пилот» 2026, день третий: Start-франшизы: секреты народной любви

Спикерами сессии «Start-франшизы: секреты народной любви» генеральный директор Start Продакшн Сергей Маевский и директор по маркетингу Start Евгений Потапов. Маевский начал выступление с итогов десятилетней работы Start. За это время вокруг проектов сервиса сформировалось 33 франшизы, насчитывающие в общей сложности 80 сезонов. Именно они позволили платформе привлечь 30 млн уникальных пользователей и преодолеть отметку в 1 млрд просмотров. В целом на франшизы сегодня приходится около 70% всего смотрения оригинального контента Start.

Потапов напомнил, что основу ДНК сервиса составляют глянцевые драмы и комедии. К числу ключевых франшиз Start он отнес «Содержанок», «Бывших», «Детей перемен», «Вампиров средней полосы», «Два холма» и «Жить жизнь». Особое место в библиотеке платформы занимает «Последний богатырь. Наследие» – проект, который совершил обратный путь от большого экрана к сериалу.

Отдельно Сергей Маевский остановился на партнерских проектах, созданных Start совместно с другими платформами и телеканалами – Wink, Premier, Okko, СТС и «Иви». По его мнению, совместное производство не только позволяет создавать более масштабные сериалы, но и существенно усиливает эффект от их выхода. Среди таких проектов были названы «Дети перемен», «Лихие», «Олдскул», «Папины дочки», «Золотое дно», «Подслушано в Рыбинске», «Хутор» и «Родители родителей». Не обошли стороной и многочисленные франшизы Yellow, Black and White, включая ЧЕБУРАШКУ и ХОЛОПА. Как отметил Маевский, для Start важно, что эти бренды успешно существуют не только в кинотеатральном прокате, но и в цифровой среде.

В свою очередь, Евгений Потапов рассказал о маркетинговых кейсах, позволивших вовлечь поклонников в необычное взаимодействие как с самими проектами, так и с их создателями. Одним из наиболее успешных примеров стали «Вампиры средней полосы», вошедшие в 2026 году в число самых популярных сериалов платформы. В рамках продвижения истории о бессмертной семье зрителям предложили приобрести «вечную подписку» стоимостью 6999 рублей: cтавка на необычный информационный повод полностью оправдала себя – инициатива обеспечила около 4 млн просмотров публикаций в социальных сетях, привела к появлению более 50 материалов в СМИ, а общий охват кампании достиг 9 млн просмотров.

Главным проектом сервиса по привлечению аудитории и объемам смотрения в 2026 году стали «Дети перемен». Для продвижения сериала команда Start решила максимально сократить дистанцию между поклонниками и актерами. Был создан специальный чат, где зрители могли напрямую задавать вопросы исполнителям главных ролей. В результате общение продолжалось в течение двух недель, пользователи оставили почти 22 тысячи сообщений и сделали около 400 репостов. В какой-то момент даже появилась шутка о том, что Start держит своих артистов в подвале и заставляет их непрерывно общаться с фанатами.

С проектом ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО команда Потапова работала уже на этапе цифрового релиза. После онлайн-премьеры продолжилось взаимодействие с поклонниками творчества Анны Джейн на различных площадках. Для аудитории создавался специальный контент, проводились прямые эфиры с актерами, что позволило поклонникам и дальше поддерживать интерес к экранизации. Похожая стратегия использовалась и при продвижении ПАПИНЫХ ДОЧЕК. Для зрителей организовывались игровые активности, встречи и общение с актерами. Кроме того, бренд начал осваивать новые площадки, где ранее системная работа с аудиторией практически не велась. Одним из таких сервисов стал Likee. В результате совокупная аудитория цифровых площадок проекта достигла 175 тысяч подписчиков, а ежемесячное количество просмотров превысило 20 млн. Схожие механики применялись и при работе с одним из самых устойчивых брендов Start – сериалом «Два холма», хотя, как признал Потапов, здесь они были менее экспериментальными.

Под занавес выступления он напомнил еще об одном необычном маркетинговом ходе: во время проката ЧЕБУРАШКИ 2 был запущен специальный «добромер», в котором количество добра измерялось в чебурашках.

Фото: пресс-служба фестиваля

20.06.2026 Автор: Никита Никитин