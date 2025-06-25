В Истре открывается форум «Новый вектор»

Он пройдет 26 и 27 июня

26 и 27 июня на площадке государственного музея-заповедника «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре состоится форум «Новый вектор».

Ключевой темой форума в этом году станет проблема федерального проката регионального документального кино, его популяризации в обществе.

В числе участников – директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Дмитрий Давиденко, председатель Совета ФПРК Лариса Солоницына, оргсекретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин, министр культуры Карачаево-Черкесской Республики Зураб Агирбов; режиссеры-документалисты Элла Тухарели, Сергей Дебижев, Валерий Тимощенко, Дарья Хренова, Владимир Марин, Дарья Разумникова, Юлия Киселева, глава «Каро Премьер» Алексей Рязанцев, глава Свердловской киностудии Виктор Шадрин и многие другие.

В первый день работы форума эксперты киноотрасли обсудят миссию, которую несет документальное кино, и соответственно – целесообразность его продвижения и доведения до широкой аудитории.

Второй день форума будет посвящен маркетингу документального кино. В этот же день состоится питчинг неигровых проектов в стадии завершения или завершенные проекты (для поиска дистрибьюторов и онлайн-платформ) с участием ведущих представителей отечественной киноиндустрии. В шорт-лист вошли девять проектов из Москвы, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Тюмени.

Также участникам форума будут представлены трейлеры 60 новых документальных фильмов, снятых в различных регионах России при поддержке ФПРК (в рамках конкурса «Россия – взгляд в будущее»). Параллельно с деловой программой в кинозале «Нового Иерусалима» пройдут открытые кинопоказы документальных короткометражных фильмов ФПРК.

Регистрация и расписание целиком доступно на сайте форума.

Фото: пресс-служба форума