Форум «Новый вектор. Сибирь» объявил программу

Мероприятие пройдет в Новосибирске с 20 по 22 марта

Организаторы II Форума регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь», который состоится в Новосибирске с 20 по 22 марта, представили программу грядущего мероприятия. Сам форум пройдет на площадке Центра культуры и отдыха «Победа».

Одним из ключевых событий деловой программы станет презентация киностудий и кинокомиссий Сибирского федерального округа, в которой примут участие кинокомиссия Красноярского края, ООО «ЛБЛ-Холдинг», кинокомпания «Арт Эфес», студия «КТО-продакшен», Студия игрового кино «Краски» из Новосибирска; АНО «Кинокомиссия Алтай», ГАУК «Кузбасскино» из Кемерово, КГАУК «Енисей-кино» из Красноярского края, кинокомпания DoronkinProject и студия Cast Production из Томска.

Помимо этого, гостей форума ждут круглый стол «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Взгляд из Сибири», питчинг проектов лаборатории «Формула пути. Сибирь – 2025» и локейшн-тур по Новосибирской области.

В образовательной программе форума будут представлены три направления: лаборатория для актеров Новосибирской области, куратором которой станет глава Гильдии кастинг-директоров Маргарита Ленских; интенсив «Нейросетевая революция: как ИИ меняет киноиндустрию» от медиапродюсера Павла Перегудова, а также мастер-класс «Искусство трейлеров. Как продать кино зрителям?» от режиссера монтажа компании Trailermakers Максима Башорина.

Помимо индустриальных мероприятий, 20 и 21 марта в Центре культуры и отдыха «Победа» для всех гостей будут проходить некоммерческие показы одиннадцати фильмов, снятых студиями Сибирского федерального округа.

Аккредитация на форум будет открыта до 20 марта.

Фото: пресс-служба форума