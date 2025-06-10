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Началась регистрация на форум «Новый вектор»

Автор: БК

10 июня 2025

Он пройдет в музее «Новый Иерусалим» 26 и 27 июня

Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) объявил о старте регистрации на III форум регионального кино «Новый вектор», который пройдет 26 и 27 июня в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре.

В этом году главной темой мероприятия станет прокат и продвижение документального кино, снятого в регионах нашей страны. По традиции участие в форуме примут представители органов государственной власти, руководители киностудий, продюсерских центров, онлайн-платформ, кинопрокатных компаний и киноиндустрии.

В рамках форума «Новый вектор» пройдут некоммерческие показы фильмов ФПРК. Зрителям будут представлены короткометражные документальные киноленты и киноальманахи, иллюстрирующие культурное, географическое и этническое многообразие нашей страны, а также повседневную жизнь её современных граждан. 

В заключительный день форума состоится Питчинг проектов документального кино, находящихся в стадии завершения. Участники презентации (подача заявки возможна еще до 20 июня) покажут свои работы представителям киноиндустрии и обсудят возможности их продвижения. Помимо этого, в рамках мероприятия пройдет Презентация трейлеров фильмов, снятых в рамках Конкурса ФПРК («Россия – взгляд в будущее») 2024 года.

Предварительное расписание «Нового вектора» и регистрация доступна на официальном сайте форума.

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