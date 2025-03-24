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«Новый вектор. Сибирь» подвел итоги завершившегося форума

Автор: БК

24 марта 2025

В мероприятиях форума приняли участие болеe 200 кинематографистов

С 20 по 22 марта в Новосибирске прошел II Форум регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь». В мероприятиях форума приняли участие болеe 200 кинематографистов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской области, Красноярского края, Алтайского края, Омской области, Республики Алтай, Томской области, Кемеровской области, Ижевский области и Севастополя, более 500 зрителей кинопоказов и 25 экспертов.

В рамках форума были представлены промоматериалы новых сибирских фильмов, выходящих в ближайшее время в кинопрокат: ЮДИ. ТАНЕЦ В ТЕМНОТЕ Максима Башорина, НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ Дарьи Бернандской, УВИДЕТЬ НЕБО Павла Меняйло, а также картина о самой титулованной в России команде глухих хоккеистов БЕЗМОЛВНЫЕ АТАКИ Василия Ковбасюка, созданная при поддержке ФПРК.

Во время круглого стола «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Взгляд из Сибири» состоялась презентация «Фонда развития национального контента». По словам генерального директора Никиты Тихонова-Рау, основная цель организации – «стать центром совместной работы представителей киноиндустрии, бизнеса, некоммерческого сектора, медиа и государства в целях развития коммерчески эффективного, художественно ценного и общественно полезного контента и достижения с его помощью измеримых позитивных изменений в жизни людей».

Для участия в лаборатории «Формула пути. Сибирь» было прислано 135 заявок из 31 региона России, в финальный шорт-лист вошло 12 проектов. Лауреатами питчинга стали полнометражные проекты ПОЛЕ ЗРЕНИЯ (Василий Ковбасюк, Иван Заболотский, Алена Аполонова из Новосибирска), КАМ (Михаил Кулунаков, Ольга Кулунакова, Тамара Муканова-Мендошева из Горно-Алтайска) и ТОЧКА ОПОРЫ (Анастасия Безрукова, Дмитрий Борисов из Новосибирска).

По итогам Форума экспертами и его участниками было сделано предложение рассмотреть проведение «Новый вектор. Сибирь» в Новосибирской области на регулярной основе. Помимо этого, было предложено поддержать проект создания кинокомиссии Новосибирской области, разработать проект сценарно-продюсерской мастерской для кинематографистов Сибирского федерального округа, а также проработать инициативу создания Музея Сибирского кино.

Фото: пресс-служба форума

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