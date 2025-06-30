На форуме «Новый вектор» обсудили инструменты продвижения документального кино

В мероприятии приняло участие более 120 представителей отечественной киноиндустрии

В подмосковной Истре завершился третий форум «Новый вектор», организованный Союзом кинематографистов России при участии Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК).

В мероприятии приняло участие более 120 представителей отечественной киноиндустрии из более чем 20 регионов РФ. Свои приветствия участникам направили президент России Владимир Путин, министр культуры России Ольга Любимова, губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков.

Председатель Совета ФПРК, первый заместитель председателя Союза кинематографистов России Лариса Солоницына сообщила на пленарной сессии, что с 2026 года фонд, наряду с документальными фильмами, начнет поддерживать производство игровых короткометражных кинолент. Таким образом организация может стать Институтом развития короткометражного кино. Кроме того, генпродюсер ФПРК, режиссер Элла Тухарели заявила, что со следующего года фонд выделит субсидию в размере 15 млн рублей на маркетинговое продвижение неигрового кино с целью проложить путь к широкому прокату в кинотеатрах страны.

Главной темой форума в этом году стал прокат документального кино. Этой проблеме и были посвящены дискуссии двухдневной программы мероприятия. В них приняли участие режиссеры Иван Соснин, Сергей Дебижев, генеральный директор «Каро Премьер» Алексей Рязанцев, член совета АВК и руководитель кинопрокатных компаний АВК'PRO/RSP Роман Исаев, продюсер по документальным проектам Okko Владимир Тодоров и многие другие.

В заключительный день форума прошел Питчинг проектов документального кино в стадии завершения или завершенные проекты (для поиска дистрибьюторов и онлайн-платформ). Победителями были названы: «Постановка смыслов» (Александр Андронов, Антон Белоусов, г. Нижний Новгород); «Инстинкт» (Филипп Устинов, г. Красноярск); «Пылающий горизонт» (Дмитрий Колобов, Алексей Южаков, г. Тюмень).

В рамках мероприятия также прошла презентация 60 новых фильмов, созданных при поддержке ФПРК. Новые кинопроекты представила руководитель Кинолаборатории полного цикла ФПРК Ирина Шаталова. Кроме того, в дни работы форума проходили открытые кинопоказы документальных фильмов, снятых при поддержке ФПРК в разные годы. Зрителями стали не только участники форума, но и посетители музея «Новый Иерусалим».

В ФПРК отметили, что озвученные на форуме инициативы будут систематизированы и проработаны в ближайшее время.

Фото: пресс-служба форума