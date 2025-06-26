В России «бинджвотчат» турецкие сериалы и детективы

Лидером по количеству часов беспрерывного просмотра на «Кинопоиске» стала мелодрама «Дикие»

«Кинопоиск» проанализировал статистику смотрения самого популярного смотрения сервиса – на SmartTV – и выяснил, что почти две трети подписчиков не останавливаются после одного эпизода сериала.

Отмечается, что сразу 4,2 млн подписчиков в месяц смотрят больше двух серий подряд, а 2,6 млн – «бинджвотчат» (смотрят запоем) сразу шесть и больше за один раз.

Рекордсменами на платформе по количеству часов стали турецкие сериалы. Лидером среди них оказалась мелодрама «Дикий» – за просмотром семейной саги о любовном треугольнике подписчики проводят по 5,9 часов беспрерывно. Серебро «бинджвотчинга» досталось детективам. В топ попали «Чисто английские убийства» (4,2 часа), «Загадочные убийства Агаты Кристи» и «Мегрэ» (4 часа у обоих шоу). На третьем месте оказались южнокорейские дорамы – в частности, «Жизнь в браке» (3,8 часов), «Хваюги» и «Отель “Дель Луна”» (по 3,7 часов).

Если вычислять самые популярные сериалы у «бинджвотчеров» не по числу часов, а по количеству эпизодов, то абсолютным рекордсменом становится ситком «Теория большого взрыва» (у сериала короткие эпизоды по 22 минуты, и в среднем его смотрят по 7 серий и больше).

Однако, количественно сериалы больше всего смотрят дети – в среднем юные подписчики «Кинопоиска» потребляют по 10-11 эпизодов мультсериалов «Три кота», «Маша и Медведь», «Барбоскины», «Буба» и «Синий трактор». Важно заметить, что каждая серия длится от 5 до 7 минут.

Фото: кадр из сериала «Дикий»