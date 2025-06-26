Новинки июля в онлайн-кинотеатре Amediateka

Продолжения «Этих храбрых девчонок» и «Странных новых миров», а также «Зона интересов»

В числе июльских новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре Amediateka – второй сезон драмеди «Эти храбрые девочки» и третий сезон фантастики «Звездный путь: Странные новые миры».

Помимо этого, зрителей платформы ждут драма ЗОНА ИНТЕРЕСОВ, мини-сериал «Микстейп» с Джимом Стерджессом и Терезой Палмер, а также аниме «Адский учитель Нубэ», «Темный демон» и 2-й сезон «Ведьмнадзора».

С 29 июня:

«Ведьмнадзор» (аниме)

1-я серия 2-го сезона, далее по одной серии в неделю

Быть колдуньей в современном мире крайне непросто – и об этом как никто знает героиня комедийного аниме-сериала «Ведьмнадзор» Нико Вакацуки. Эта эксцентричная девушка окончила школу колдовских искусств и верюлась в родной город на практику. И вместо того, чтобы, как типичная ведьма, взять себе в помощники какого-нибудь кота или ворона, она выбирает друга детства Морихито Отоги, среди предков которого были японские демоны. Эта парочка будет просто обречена попадать в различные передряги, вступая в контакт с мифическими существами, ведь Нико склонна сперва что-то делать, а потом думать… И только на одну вещь героиня никак не может решиться – рассказать Морихито о своих чувствах, хотя живут они под одной крышей и неловких ситуаций в их быту хоть отбавляй.

С 1 июля:

«Расследования Мердока», 16-й сезон (драма)

Главный герой – Уильям Мердок, сотрудник полиции Торонто, обладающий незаурядными для своего времени способностями и знаниями. В конце XIX – начале XX века он одним из первых в стране начинает применять такие методы криминалистики, как исследование отпечатков пальцев, анализ крови, фоторобот и даже детектор лжи. Но все же самое главное оружие мужчины – это острый и проницательный ум, педантичность, а также мужское обаяние. Постоянной участницей в расследованиях Мердока выступает судебный врач Джулия Огден, которая мастерски разбирается в анатомии, хирургии и даже психиатрии. В гостевых ролях в шоу регулярно появляются популярные канадские актеры, а участниками расследований вполне могут стать исторические личности – Уинстон Черчилль, Артур Конан Дойл, Никола Тесла или Гарри Гудини.

«Чайный салон “Ла Модерна”» (драма)

Действие проекта разворачивается в Испании в 1930 году. Очаровательная девушка Матильда, живущая вместе с матерью и тремя братьями, мечтает не только о большой любви, но и о финансовой независимости. Строить карьеру она решает в популярном чайном салоне, который находится на центральной площади Мадрида. «Ла Модерна» – это не просто оплот элегантности и хорошего вкуса, но и место, в котором тщательно хранятся истории и секреты, связанные с сильными мира сего. Иньиго, бывший возлюбленный Матильды, стал влиятельным человеком и вновь начинает оказывать ей знаки внимания, но девушка боится ошибиться в нем. Новых коллег она воспринимает как вторую семью и не подозревает, в какие интересные и одновременно опасные приключения ее с ними занесет.

Со 2 июля:

«Адский учитель Нубэ» (аниме)

1–2-я серии (одновременно со всем миром), далее по одной серии в неделю

Добро пожаловать в самую обычную начальную школу. За одним исключением. В ней работает самый интересный и необычный преподаватель в Японии – Нубэ. Он кажется добрым и немного странным, а в его левой руке живет… демон! Именно поэтому мужчина всегда носит на ней перчатку, но как только чувствует рядом какую-то паранормальщину, снимает ее и готовится к бою. В школе то и дело появляются призраки, атакующие его учеников, ведьмы и даже ревнивая снежная дева, которая неровно дышит к Нубэ. Да уж, за такую работу по защите школы учителю-экзорцисту точно должны были бы приплачивать.

С 3 июля:

«Эти храбрые девочки», 2-й сезон (драма)

Британский комедийный сериал от студии A24, который рассказывает о матери-одиночке Деб и ее дочерях Джози и Билли. После того, как глава семейства покинул их навсегда, женщины остались с кучей долгов, а самое главное – с неистребимым желанием заполнить образовавшуюся пустоту в их доме. Во втором сезоне сериала зрителей ждет пучина безумных приключений, в которые Деб, Джози и Билли буквально влетают на эмоциональных качелях. Причем не одни, а в компании их нового питомца – полосатого кота. Отношения с мужчинами снова не клеятся, но им не привыкать. Получится ли у нервной матери и ее не менее взбалмошных дочек стать счастливыми?

С 4 июля:

«Микстейп» (драма)

Главные герои – Дэниел и Элисон – будучи подростками в 1989 году влюбились друг в друга и думали, что их чувства будут вечными. Но жизнь решила все по-своему и раскидала их по разным частям света. Спустя много лет, благодаря социальным сетям и общим музыкальным воспоминаниям, они вновь найдут друг друга и попытаются понять, можно ли повернуть время вспять и возродить былые чувства.

С 11 июля:

«Темный демон» (аниме)

1-я серия (одновременно со всем миром), далее по одной серии в неделю

Современное прочтение японской народной сказки о мальчике Момотаро, который сражался с демонами. Главный герой аниме – дерзкий подросток по имени Сики Итиносэ из XXI века. В его жилах течет кровь адских существ, которые раньше терроризировали людей. В наше время потомки смелого мальчика-воина объединились в «Агентство Момотаро», которые охотятся за Сики и ему подобными. После битвы с этими «народными мстителями» Итиносэ узнает тайну смерти своего отца и решает не сдерживать зов своей крови – он поступает в академию для потомков демонов, где можно развить сверхспособности и дать отпор убийцам, которые прикрываются связью с легендарным героем.

С 21 июля:

ЗОНА ИНТЕРЕСОВ (драма, реж. Джонатан Глейзер)

Рудольф Хесс – комендант Освенцима в 1943 году. Он жесток, сдержан, педантичен и крайне работоспособен. Вместе со своей женой Хедвиг и пятью детьми мужчина живет в доме с роскошным садом, бассейном и оранжереей, стоящем у стен концлагеря. Единственное, что мешает семейству быть в полной гармонии и комфорте, так это клубы дыма из крематория, стрельба, лай собак и крики жертв. Хессы всегда рады гостям и не устают хвастаться своим домом и участком. Внезапно выясняется, что их идиллическая жизнь в этом месте может резко оборваться.

Скоро:

«Звездный путь: Странные новые миры», 3-й сезон (фантастика)

Сериал расскажет о путешествиях капитана Кристофера Пайка и экипажа корабля «Энтерпрайз» в течение десятилетия до того, как капитан Кирк взошел на борт. Зрители смогут подробнее понаблюдать за жизнью и работой всеми любимого Спока и Номера Один, которые вместе с Пайком исследуют новые миры по всей галактике. Их ждет встреча с жителями планеты, похожей на Землю, необычным музыкальным астероидом, опасным вирусом, а заодно они смогут обменяться телами и слиться разумами.

«Арт-детективы» (криминальная драма)

новые серии

Харизматичный следователь Мик Палмер и прямолинейная констебль Шазия Малик берутся за резонансные дела, в которых могут фигурировать как золото викингов и картины Вермеера, так и работы Бэнкси или коллекционный винил. Чаще всего такие преступления связаны с убийствами, поэтому легкой и веселой работу детективов назвать точно нельзя. А когда в жизни Мика вновь появляется его отец, один из самых известных арт-мошенников в Великобритании, его честность и принципиальность дают трещину.

«Бистро «Ла Фаворита», 2-й сезон (драма)

новые серии

Ретросериал о «ревущих двадцатых», который рассказывает об испанской маркизе, решившей сбежать от мужа и открыть собственный ресторан в Мадриде. Во втором сезоне страсти кипят еще ярче, чем в первом. Элена, хозяйка ресторана «Ла Фаворита», сталкивается не только с проблемами, которые ей приносят конкуренты и подрядчики, но и наживает себе могущественного врага, одержимого местью. Ана и Роберто всё больше проникаются чувствами друг к другу, а Лурдес понимает, что никогда не поздно продолжать учиться. Любовный многоугольник, в который попадает Элена, доставляет ей немало головной боли.

Фото: кадр из сериала «Звездный путь: Странные новые миры»