В Якутии планируют снять первый болливудский фильм

Соглашение было подписано по итогам IX Якутского международного кинофестиваля

Индийская кинокомпания Picture Perfect, якутская студия Saidam Baryl Степана Бурнашева и национальная кинокомпания «Сахафильм» подписали соглашение о сотрудничестве. Первым совместным проектом может стать романтическая драма УИКЕНД (Weekend) продюсера Вивека Сингхании, съемки которой планируется провести в Якутии.

По сюжету, случайная встреча двух молодых людей, Варуны и Каи, и проведенные вместе выходные меняют их жизни. Первоначально действие картины должно было разворачиваться в Индии, однако теперь создатели рассматривают возможность адаптировать сценарий с учетом природных и культурных особенностей Якутии.

В следующем году индийская съемочная группа может посетить Якутию, чтобы выбрать локации для будущего фильма. Среди потенциальных мест съемок – Якутск, река Лена и Ленские столбы. К производству также планируется привлечь местных кинематографистов и технических специалистов.

Соглашение было подписано по итогам IX Якутского международного кинофестиваля, проходившего с 4 по 9 ноября.

Фото: пресс-служба Saidam Baryl