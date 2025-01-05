Сборы якутского кино в 2024 году стали рекордными для региона
Автор: БК
5 января 2025
Об этом заявил глава республики Айсен Николаев
Глава Якутии Айсен Николаев сообщил в своем официальном телеграм-канале, что кассовые сборы местного кинематографа за 2024 год составили 157 млн рублей.
Показатели не только оказались на 57% выше, чем в 2023 году, но и стали рекордными для региона.
Наибольший вклад в эту сумму внес драматический триллер КАРИНА. Также в числе самых кассовых лент – ТРИУМФ; ТАМ, ГДЕ ТАНЦУЮТ СТЕРХИ и ТИМИР.
Николаев заметил что якутские фильмы высоко оцениваются на фестивалях и конкурсах и приносят пятую часть всех зарубежных наград российского кино.
Фото: кадр из фильма КАРИНА
Самое читаемое
Названы самые популярные рождественские и новогодние фильмы у российских пиратов в 2024 годуПодробнее
Лучшие фильмы 2024 года: выбор редакции БКПодробнее
Okko рассказал о новинках на новогодние праздникиПодробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках январяПодробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках январяПодробнее
«Волшебник Изумрудного города» заработал больше миллиарда в российском прокатеПодробнее
Знаки и пробелы: итоги 2024 годаПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 23–29 декабря 2024 годаПодробнее
Предварительная касса уикенда: «Елки 11» неожиданно вырвались в лидерыПодробнее
Авторские права на Тинтина и Попая перешли в США в общественное достояниеПодробнее
«Финист: Первый богатырь» заработал миллиард в российском прокатеПодробнее
Вокруг света: итоги 2024 годаПодробнее
Американская касса: «Муфаса: Король Лев» показал прирост сборов на втором уикендеПодробнее
Международная касса: «Злая: Сказка о ведьме Запада» установила рекорд в мировом прокатеПодробнее
Юра Борисов и Марк Эйдельштейн попали в лонг-лист премии BAFTAПодробнее