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Сборы якутского кино в 2024 году стали рекордными для региона

Автор: БК

5 января 2025

Об этом заявил глава республики Айсен Николаев

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил в своем официальном телеграм-канале, что кассовые сборы местного кинематографа за 2024 год составили 157 млн рублей. 

Показатели не только оказались на 57% выше, чем в 2023 году, но и стали рекордными для региона.

Наибольший вклад в эту сумму внес драматический триллер КАРИНА. Также в числе самых кассовых лент – ТРИУМФ; ТАМ, ГДЕ ТАНЦУЮТ СТЕРХИ и ТИМИР

Николаев заметил что якутские фильмы высоко оцениваются на фестивалях и конкурсах и приносят пятую часть всех зарубежных наград российского кино.

Фото: кадр из фильма КАРИНА

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