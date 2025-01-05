Сборы якутского кино в 2024 году стали рекордными для региона

Об этом заявил глава республики Айсен Николаев

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил в своем официальном телеграм-канале, что кассовые сборы местного кинематографа за 2024 год составили 157 млн рублей.

Показатели не только оказались на 57% выше, чем в 2023 году, но и стали рекордными для региона.

Наибольший вклад в эту сумму внес драматический триллер КАРИНА. Также в числе самых кассовых лент – ТРИУМФ; ТАМ, ГДЕ ТАНЦУЮТ СТЕРХИ и ТИМИР.

Николаев заметил что якутские фильмы высоко оцениваются на фестивалях и конкурсах и приносят пятую часть всех зарубежных наград российского кино.

Фото: кадр из фильма КАРИНА