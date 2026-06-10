На реставрацию кинотеатра «Аврора» потратят 524,5 млн рублей

Все работы должны быть выполнены до 10 октября 2028 года

СПбГАУК «Аврора» ищет подрядчика для проведения масштабной реставрации кинотеатра на Невском проспекте – максимальная стоимость контракта составляет 524,5 млн рублей. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на документацию с сайта госзакупок.

Предполагается, что работа будет проведена за три года. Лимит финансирования из городского бюджета на 2026 год – 16,5 млн рублей, на 2027 год – 196 млн рублей, на 2028 год – 312 млн. Подрядчика реставрации определят 30 июня, а все работы должны быть выполнены до 10 октября 2028 года.

Напомним, что ранее о планируемой реставрации «Авроры» рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Фото: телеграм-канал Бориса Пиотровского