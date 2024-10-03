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Форум кино и литературы «Читка 3.0» объявил даты проведения

Автор: БК

3 октября 2024

Мероприятие пройдет в Москве 11 и 12 ноября

Стали известны даты проведения III фестиваля экранизаций «Читка» в 2024 году – смотр пройдет в Москве 11 и 12 ноября. Форум представит новейшие проекты экранизаций в кино и сериалах, а также литературные новинки, имеющие потенциал для воплощения на экране.

Как и в прошлом году, конкурсная программа фестиваля будет состоять из двух блоков. В первый войдут проекты экранизаций российских книг в кино и сериалах, которые находятся в работе, во втором блоке будут представлены проекты экранизаций с готовым девелопментом. Традиционный литературный питчинг, на котором издательства рассказывают о своих новинках с открытыми правами, будет посвящен популярным книжным франшизам.

Помимо классических экранизаций, в этом году состоится блок мероприятий, посвященный экранизациям видеоигр. Официальным партнером секции выступит Агентство креативных индустрий (АКИ). В рамках блока пройдет панельная сессия и круглый стол, на которых обсудят потенциал рынка подобных проектов.

Также в рамках мероприятия пройдет питчинг инди-игр с потенциалом для экранизаций, а также питчинг синопсисов на основе вселенных игр студии 1C Game Studio с денежным призовым фондом. 

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