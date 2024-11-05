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Более 15 издательств представят свои новинки на питчинге в рамках фестиваля «Читка 3.0»

Автор: БК

5 ноября 2024

Мероприятие пройдет в Москве 11 и 12 ноября

11 и 12 ноября на площадке «Старт Хаб» на «Красном Октябре» в Москве пройдет фестиваль экранизаций «Читка 3.0». 

В рамках деловой программы смотра вновь состоится литературный питчинг, в котором примут участие издательства АСТ, «Эксмо», «Эксмодетство», «МИФ», Clever, «Астрель-СПб», «Черным-бело», «Полынь», «Альпина.Проза», «Феникс», «Росмэн» и другие.

Всего в конкурсе примут участие более 30 литературных текстов с открытыми правами. Презентовать произведения будут представители издательств и импринтов, а также лично авторы – Глеб Кащеев, Марии Буше, Фрэнсис Кель, Юлия Школьник, Даха Тараторина, Елена Осадчая и другие.

В жюри литературного питчинга вошли представители редакторских групп оригинальных проектов онлайн-платформ «Иви», Wink, Premier, «НМГ Студии», Института развития интернета, телеканалов СТС, НТВ, ТНТ, продюсеры продакшн-компаний 1-2-3 Production и кинокомпании СТВ.

Кроме того, в рамках деловой программы пройдут сессия «Как из произведения сделать вселенную: пошаговый план развития во франшизу» и дискуссия «Чтение vs. кино: что остается за кадром?», где обсудят разницу восприятия книг и их экранизаций.

Конкурсная программа фестиваля будет объявлена позднее.

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