Обзор изменений графика релизов на неделе 29 сентября – 5 октября 2025 года

Продолжение «Гренландии», триквелы картин «Не одна дома» и «Домовенок Кузя», а также многое другое

На минувшей неделе «Атмосфера Кино» заявила два триквела российских проектов – НЕ ОДНА ДОМА 3 (21 мая 2026 года) и ДОМОВЁНОК КУЗЯ 3 (18 марта 2027 года).

«Русский Репортаж» убрал из прокатной сетки новую ленту Джафара Панахи ПРОСТАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ по причине того, что картине было отказано в выдаче прокатного удостоверения. Релиз обладателя «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля был намечен на 30 октября.

Global Film выпустит в российский прокат 29 января 2026 года постапокалиптический экшн-триллер ГРЕНЛАНДИЯ: МИГРАЦИЯ. Главные роли в сиквеле фильма 2020 года исполнили Джерард Батлер и Морена Баккарин. Мелодрама СОЖАЛЕЮ О ТЕБЕ сдвинулась с 23 октября на 27 ноября. В график также вернулся хоррор ОБИТЕЛЬ, теперь его релиз намечен на 18 декабря.

«Вольга» поставила новую версию слэшера ТИХАЯ НОЧЬ, СМЕРТЕЛЬНАЯ НОЧЬ на 11 декабря. В США перезапуск культового фильма 1984 года выпускает Cineverse, занимавшаяся прокатом УЖАСАЮЩЕГО 3. Мультфильм КРОЛЕЦЫП И СУРОК ВРЕМЕНИ, в свою очередь, дебютирует на неделю раньше – 6 ноября, а не 13-го.

Порцию зарубежных новинок анонсировало «Наше кино». В их числе оказались ФЛИБУБУ (22 января 2026 года), СОСЕДИ (26 февраля 2026 года), ХИЩНИК. СПУСК В ПРЕИСПОДНЮЮ (19 марта 2026 года), АРТЕФАКТ (9 апреля 2026 года), ЧУЖОЙ. ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ (23 апреля 2026 года) и ПЕРНАТЫЙ ПЬЕР (17 сентября 2026 года). В прокатную сетку также вернулась лента НЕССИ. ЧУДИЩЕ ИЗ ЛОХ-НЕС – теперь ее релиз намечен на 7 мая 2026 года.

«Экспонента Фильм» перенесла комедийный триллер ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ с 20 ноября на 11 декабря. Помимо этого, мультфильм ASTERIX: THE KINGDOM OF NUBIA ушел с 15 октября 2026 года на 21 января 2027 года, а новая экранизация ОТВЕРЖЕННЫХ – с 12 ноября 2026 года на 24 декабря 2026-го.

World Pictures заявил сразу шесть новинок: АССАСИН: СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА (18 декабря), ГУРУ (5 февраля 2026 года), DON'T FOLLOW ME (20 февраля 2026 года), АСТРАЛ. ВЛАСТЬ ТЬМЫ (5 марта 2026 года), THE HOLY BOY (19 марта 2026 года) и SUMMONING OF BABY BLUE (30 апреля 2026 года). Хоррор УЛЫБКА. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА ушел с 6 ноября на 15 января 2026 года. Ранее там стояла лента SUFFOCATION, которая теперь сдвинулась на 16 апреля 2026 года. Комедия КАК СТАТЬ МИЛЛИАРДЕРОМ переместилась с 21 ноября на 22 января 2026 года, а картина NIGHT SILENCE – с 11 декабря на 2 апреля 2026 года. В график также вернулся тайский хоррор THE CURSED LAND, теперь он должен выйти на российские экраны 16 мая 2026 года.

«Парадиз» выпустит комедийный детектив 4 KIDS WALK INTO A BANK с Лиамом Нисоном 16 апреля 2026 года. Ранее эту дату занимал боевик Бена Уитли NORMAL – теперь лента с Леной Хиди и Бобом Оденкерком переместилась на 26 марта 2026 года. Фантастический боевик РАЗРУШИТЕЛЬ МИРОВ с Люком Эваном и Миллой Йовович сдвинулся на неделю позже – с 30 октября на 6 ноября. Приключенческая фантастика ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШАЮСЬ с Жаном Дюжарденом дебютирует на неделю раньше, 20 ноября, а ее прошлую дату – 27 ноября – занял фантастический триллер АСТРОНАВТ, ранее запланированный на 13 ноября.

«Иноекино» с 27 ноября покажет на больших экранах культовую ленту Дэвида Линча ЧЕЛОВЕК-СЛОН.

«Центр кино» заявил на эту же дату, 27 ноября, новогоднее драмеди Николая Хомерики ТИК-ТАК. Главные роли в картине исполнили Александра Власова и Егор Корешков.

Фото: кадр из фильма ГРЕНЛАНДИЯ: МИГРАЦИЯ