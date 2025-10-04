В рамках «Большого фестиваля мультфильмов» впервые пройдет деловая программа

Мероприятие запланировано на 27 октября

Организаторы XIX Большого фестиваля мультфильмов – крупнейшего смотра анимации в России – объявили о том, что в его рамках впервые состоится цикл событий, посвященных анимационной индустрии.

Четыре сессии будут посвящены таким актуальным темам, как искусственный интеллект, анимационное образование, метавселенные и прикладная анимация.

Деловая программа пройдет 27 октября с 10:00 до 19:00 на площадке АКИ.Лаб, о начале регистрации на мероприятие будет объявлено дополнительно. Ее соорганизаторами выступают киностудия «Союзмультфильм» и Ассоциация анимационного кино России.

Также, по традиции, в программу включены воркшопы, мастер-классы и встречи с ведущими специалистами анимационной индустрии. Так, например, традиционным событием станет публичная лекция Юрия Норштейна.

Страной-гостем XIX БФМ в 2025 году станет Венгрия – фестиваль представит специальную программу, посвященную традициям и достижениям венгерской анимационной школы. В рамках программы запланированы тематические кинопоказы, встречи с авторами и лекции.

«Большой фестиваль мультфильмов» пройдет в Москве с 24 октября по 5 ноября 2025 года. Онлайн-версия смотра будет доступна с 7 по 16 ноября по всей территории России.