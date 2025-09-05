Фестиваль «Кремний» объявил шорт-лист питчинга
В него вошли десять проектов
Кураторы фестиваля научного и индустриального кино «Кремний», который состоится с 25 по 28 сентября в Новосибирске, определили шорт-лист питчинга научно-фантастических проектов.
В него вошли десять проектов:
– «Амальгама», Светлана Штеба, Владимир Назаренко, Владимир Калмыков (Москва)
– «ДУША. RU», Александра Ильина, Артем Михайлов (Москва)
– «Загадочная ночная история», Олег Бачаев (Нижний Новгород)
– «Коллекция дней», Марьяна Иванова (Новосибирск)
– «Люди в белом», Денис Косяков, Ольга Рудь (Зеленоград)
– «Марс обитаемый», Анна Колодезнева (Москва)
– «Нейро», Роман Сафин (Москва)
– «Недруг видит все», Роман Медведев (Новосибирск)
– «Предел прочности», Максим Лавров (Одинцово)
– «Я назову тебя ЗЕН», Александр Дроздов-Тихомиров (Москва)
Финалисты представят свои проекты перед жюри и участниками индустрии на самом фестивале. Всего на конкурс было подано 512 разнообразных заявок.
Фото: пресс-служба фестиваля научного и индустриального кино «Кремний»