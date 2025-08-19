top banner

«МТС Медиа» подвел итоги за второй квартал 2025 года

Автор: БК

19 августа 2025

Выручка холдинга за апрель – июнь увеличилась на 1 млрд рублей год к году

Холдинг «МТС Медиа» опубликовал финансовые и операционные результаты деятельности за второй квартал 2025 года – в частности, показатели онлайн-кинотеатра KION.

Выручка холдинга за апрель – июнь увеличилась на 1 млрд рублей год к году, что обеспечено ростом пользователей онлайн-кинотеатра KION и продаж билетных сервисов, входящих в МТС Live. 

За второй квартал онлайн-кинотеатр KION нарастил число пользователей на 15,5%, а среднее количество часов просмотра на пользователя увеличилось на 33%. Аудитория платного ТВ в четырех средах (спутник, кабель, IPTV, OTT) выросла на 11,1% год к году и достигла 14,8 млн пользователей.

В топ-3 новинок в указанный период вошли комедия «Актерище», военная драма «Солдатская мать» и драма КОНЧИТСЯ ЛЕТО. Отмечается, что у холдинга  в разработке и производстве находится более 120 новых оригинальных фильмов и сериалов.

«МТС Медиа» системно развивает собственные технологические компетенции, сокращая зависимость от импорта. Во втором квартале медиахолдинг запустил перевод клиентов KION на собственную IT-платформу вместо решения одного из зарубежных вендоров. Окончательное завершение процесса перевода намечено на ближайшие месяцы.

Оборот МТС Live в апреле-июне достиг 7,8 млрд рублей (+44% год к году). Стриминг «МТС Музыка», в свою очередь, по итогам квартала увеличил среднемесячное число активных пользователей в 2,9 раза по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года.

