Михаил Горфиль занял должность директора по стратегии холдинга «МТС Медиа»

«МТС Медиа» объявил о пополнении в команде – директором по стратегии холдинга, управляющего развлекательными бизнесами экосистемы МТС, стал Михаил Горфиль.

В новой роли он будет отвечать за разработку и реализацию долгосрочной стратегии «МТС Медиа», включая развитие продуктов на основе анализа данных, внедрение персонализации, новые модели монетизации и повышение эффективности мультимедийных сервисов.

«Холдинг делает ставку на создание медиавселенных, расширение подписок и работу с пользовательскими данными. Опыт и экспертиза Михаила в формировании стратегий и запуске новых бизнес-моделей поможет нам масштабировать и эффективнее монетизировать бизнес», – заявила генеральный директор МТС Медиа Софья Митрофанова.

До назначения в «МТС Медиа» Михаил Горфиль занимал должность директора по стратегии нефинансовых сервисов экосистемы Сбер, где он занимался разработкой и внедрением стратегий сервисов в индустрии развлечений (Okko, «Звук», «Афиша» и других) и e-commerce («Самокат», «Купер», «Мегамаркет»).

Фото: «МТС Медиа»