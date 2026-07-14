Максим Рогальский: «Это просто два разных фильма, и я рад, что нам удалось абстрагироваться от режиссерской версии с ее неоднозначными отзывами»

Управляющий партнер компании «Наше кино» подвел итоги первого уикенда фильма «Кодекс Данте»

Лучшей новинкой уикенда стала криминальная драма КОДЕКС ДАНТЕ Джулиана Шнабеля с впечатляющим актерским составом. Ведущие роли в ленте сыграли Оскар Айзек, Джерард Батлер, Аль Пачино, Галь Гадот, Джон Малкович и Джейсон Момоа. В создании фильма приняли участие и российские производители в лице продюсеров RWV и студии «Рок» Константина Елкина и Алексея Учителя. Мировая премьера картины состоялась в прошлом году на Венецианском кинофестивале, однако в большинстве стран релиз оказался сразу на Netflix. Управляющий партнер компании «Наше кино» Максим Рогальский подвел итоги первого уикенда проекта, а также рассказал, почему российская версия так сильно отличается от мировой.

Поздравляем вас со стартовыми результатами криминальной драмы КОДЕКС ДАНТЕ! Цифры оказались выше прогнозов БК. Совпали ли они с вашими эстимейтами?

Первый уикенд прошел в рамках наших ожиданий. Мы рады, что нам удалось побороть скепсис ряда участников рынка, и благодарны за доверие всем, кто в наш фильм поверил.

Постер и трейлер представляют приключенческий экшн со множеством голливудских звезд в главных ролях, но на самом деле это авторская картина, исследующая темы искусства и жизни, половина действия которой происходит в четырнадцатом веке. Такой прием может сработать в первый уикенд, но на последующих неделях фильм должен вызывать хорошую реакцию зрителей, как было с КОММЕРСАНТОМ. Что в целом вы думаете о таком приеме? И как он отразится на дальнейшем прокате КОДЕКСА ДАНТЕ, по вашему мнению?

Маркетинговые материалы для российской версии картины были созданы с нуля. Мы продаем фильм как приключенческий экшн с невероятным для независимого кино кастом.

Прокатная версия сильно отличается от показанной в Венеции в прошлом году: название более понятно массовому зрителю и отсылает к «Коду да Винчи», современная сюжетная линия больше не черно-белая, хронометраж сокращен на час. Как в целом вы относитесь к такой «переупаковке» авторского кино?

Версия в российском прокате действительно сильно отличается от фестивального варианта картины, который и оказался в сети. Монтаж нашей версии – это крепкий арт-мейнстрим с рабочим хроном. На мой взгляд, это просто два разных фильма, и я рад, что нам удалось абстрагироваться от режиссерской версии с ее неоднозначными отзывами.

Как проходила рекламная кампания проекта? Какие ресурсы вы использовали?

Нам удалось получить доступ к режиссеру и некоторым актерам, чьи эксклюзивные интервью вышли в прессе на неделе релиза. Рекламная кампания в интернете продолжается, «Кинопоиск» выступил промопартнером проекта, дав много заметных форматов.

Какие итоговые сборы вы прогнозируете фильму после такого первого уикенда?

Я не большой любитель прогнозов, но надеюсь, что теперь у картины будет долгий и успешный прокат.

Могут ли неожиданно высокие стартовые результаты быть следствием особой востребованности зарубежного кино в текущем российском прокате, как вы думаете?

Безусловно, это видно и по другим релизам этого года.

Фото: пресс-служба кинокомпании «Наше кино»