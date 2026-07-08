«Горький fest» 2026: дискуссия «Кино в Нижнем Новгороде и опыт других регионов»

Заключительным событием деловой программы «Горький fest» fest стала дискуссия «Кино в Нижнем Новгороде и опыт других регионов». Модератором выступил программный директор фестиваля Андрей Апостолов. В разговоре о будущем регионального и «местного» кино сошлись продюсеры, режиссеры и представители кинокомиссий из разных регионов – от Нижнего Новгорода до Башкортостана, Перми и Крыма.

Нижний: проекты есть, рибейтов нет и не хватает «постоянных» команд

Генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева напомнила, что инициировала этот круглый стол именно как регулярный разговор о кинопроизводстве в Нижнем и области – но теперь стало очевидно, что без обмена опытом с другими регионами двигаться дальше сложно.

Главный «больной» вопрос для Нижегородской области – отсутствие в этом году рибейтов. Кинематографисты продолжают ехать в регион, задают прямой вопрос «есть ли сейчас возврат расходов или нет», и пока ответ отрицательный. При этом, подчеркнула Михеева, кинокомиссия активно работает, регион помогает не только деньгами: есть содействие по организации съемок, локациям, инфраструктуре.

Команда фестиваля сама вложилась в базовый сервис: закупила кинотранспорт, гримвагон, костюмерку, актерский автобус, наладила работу с локейшн-менеджерами, чтобы минимально закрывать запросы приезжающих групп. Но ключевая проблема, по ее словам, остается нерешенной: в регионе нет продюсерских центров и стабильных производственных команд, работающих круглый год.

Отдельно спикер затронула болезненную тему терминологии. Она честно призналась, что скептически относится к идее «регионального кино» как полностью автономного производства: за редким исключением (прежде всего якутское кино) такие попытки редко приводят к широкому успеху без участия московских продюсеров и дистрибьюторов. Для нее «региональное кино» – это прежде всего привлечение крупных компаний из Москвы и Петербурга в разные регионы, расширение географии съемок и визуального разнообразия российского кино.

ВОЛЧОК и нижегородские типажи

Режиссер Константин Смирнов, представивший на фестивале фильм ВОЛЧОК, рассказал об опыте съемок в Нижегородской области.

По его словам, команда провела масштабную подготовку, «объехала полстраны» и в итоге снимала в шести регионах, но именно в Нижегородской области нашла самые выразительные виды – «феноменальные красоты», которые вошли в «собирательный образ России» в фильме. В самом Нижнем Новгороде снимали важную сцену на Верхневолжской набережной у гостиницы Сергиевской.

Смирнов отдельно отметил актеров массовых сцен: именно в Нижнем Новгороде, по его ощущению, массовка оказалась особенной – по типажам, естественности и внутреннему интересу к происходящему. Это, по его словам, стало важной частью атмосферы фильма.

Организационных проблем у команды практически не было: производственная группа и ключевая инфраструктура были «свои», и проект прошел для режиссера «на редкость гладко».

«Мы работаем от страха»: Гевонд Андреасян о деньгах, регионах и собственной школе

Продюсер Гевонд Андреасян говорил сразу о нескольких уровнях – от налоговых льгот до психологии индустрии. Он напомнил, что российская система поддержки кино уникальна тем, что производители освобождаются от НДС. Для зарубежных коллег это выглядит почти фантастикой: в других странах возврат НДС в размере 18–22 % – огромная помощь, которой там зачастую нет.

Андреасян подчеркнул, что его компания уже около десяти лет работает без прямых госденег и сознательно стремится снимать в регионах, но с оглядкой на логистику и графики артистов. Сегодня, когда перелеты осложнены, реальность такова: многие актеры не готовы уехать на три недели в дальний регион, разрываясь между театром и другими проектами. Поэтому съемки детского фильма КРОКОДИЛ ПЕТРОВИЧ идут в Твери – туда можно доехать на машине, не рискуя срывами смен. Для будущих проектов МЕРТВАЯ ЦАРЕВНА и ВОВКА В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ команда вообще решила строить павильонные леса, отказавшись от дальних экспедиций: каждый срыв смены – минус 5–15 млн рублей из бюджета.

Главная мысль продюсера о регионах: нельзя ограничиваться тем, что команда из Москвы привезет всех своих специалистов и только «оставит деньги» в гостиницах и ресторанах. Настоящее развитие начинается, когда на месте формируются свои команды – чтобы из 80–90 человек съемочной группы хотя бы половина была местной, а не «привезенной». Отсюда – его жесткая позиция по поводу самих региональных кинематографистов. Андреасян уверен, что опираться нужно на молодых: мотивировать «с нуля» людей 50+ крайне сложно, а вот 20-летние могут быстро обучаться, собирать команды, делать короткометражки и веб-проекты.

Он привел пример фильма МАМЫ, который начался с трех с половиной минут черно-белого социального ролика на YouTube, набравшего 10 миллионов просмотров в эпоху, когда «тысяча просмотров уже считалась победой». После этого, по его словам, у команды «просто не было варианта не снять фильм» – под этот успех нашлись инвесторы и бюджет.

Советы от Андреасяна региональным командам:

• не ждать «продюсера на белом коне»;

• приезжать к индустрии уже с конкретным результатом – готовым коротким фильмом, командой, актерскими договоренностями;

• делать «местное кино», ориентированное на собственный рынок и ментальность, а не пытаться одновременно «угодить всей стране от Калининграда до Владивостока».

Он даже сформулировал важное различие: региональное кино как продукт столичных компаний, снятый в регионе, и «местное кино» – проекты, рождающиеся внутри территории и адресованные в первую очередь своей аудитории. Именно такой путь, по его мнению, дает шанс на узнаваемое лицо и долгую жизнь локальных кинематографий.

Пермь: кинокомиссия как проводник между властью, кино и жителями

Заместитель руководителя Пермской кинокомиссии Мария Бобрикова рассказала о том, как устроено развитие кино в регионе, где уже несколько лет системно работают с приезжими съемками и местным сообществом. Главное, что «убивает кино в регионе», по ее словам, – продакшены, которые приезжают «со всем своим» и не задействуют местные ресурсы. Наоборот, вопрос «что у вас есть?» – лучший сигнал: Пермь за последние годы сформировала материально-техническую базу, вовлекла местный малый и средний бизнес, подготовила специалистов через короткие курсы для локейшн-менеджеров и ассистентов.

Кинокомиссия запустила ежегодный питчинг неигрового кино: команды из любых регионов могут представить проекты, получить обратную связь и, в случае победы, финансирование на съемки. За два года снято уже несколько фильмов, которые затем идут по фестивалям – для многих это первый реальный опыт продакшена.

Бобрикова подробно описала роль кинокомиссии как структуры, говорящей на «трех языках»: власти, киноиндустрии и жителей. С одной стороны – снятие административных барьеров, с другой – работа с киногруппами, с третьей – вовлечение горожан, желающих сниматься или обслуживать съемки. При этом, подчеркнула она, кинокомиссии регионов не конкурируют между собой и не «переманивают» проекты: все ведут собственную работу по привлечению групп, проводят локейшн-туры, рассылки, участвуют в фестивалях и форумах, продвигая свои территории.

Башкортостан: ставка на собственный рынок и башкирский язык

Режиссер и продюсер из Башкортостана Айнур Аскаров поддержал мысль Андреасяна о важности «местного» кино и рассказал о модели, которую строит республика. В центре системы – государственная киностудия «Башкортостан», ставшая трамплином для начинающих кинематографистов: студенты и молодые команды получают доступ к технике, оборудованию, административным ресурсам. Вокруг студии уже работает 5–10 кинокомпаний разного масштаба.

При этом регион сознательно пошел по пути развития собственного кинопродукта, в том числе на башкирском языке. Якутское кино для них – не раздражитель, а вдохновляющий пример: при потенциальной аудитории в 4 миллиона человек внутри Башкортостана, развитой киносети и сильной советской «наследственной» инфраструктуре рынок, по расчетам Аскерова, способен воспринимать и окупать локальные проекты.

Вместо ребейтов и кинокомиссии республика создала Международный координационный совет по развитию кинематографа Башкортостана. Его возглавляет первый вице-премьер, в состав входят министерства, телеканалы, ключевые ведомства. Уже принято решение в сентябре выпустить в республиканский прокат пять полнометражных картин, которые будут поддержаны всем административным ресурсом: Пушкинская карта, местное телевидение, наружная реклама, работа с киносетями.

Параллельно открывается курс режиссуры в Институте искусств – первый за многие годы. Аскаров рассчитывает, что именно эти молодые режиссеры станут теми самыми «боевыми бригадами», которые будут снимать местное кино и удерживать талантливых людей в регионе, а не только «мечтать переехать в Москву».

Крым и «карта» регионов: зачем регионам знать свой кинопотенциал

Руководитель контент-студии «Юг.Кино» Маргарита Посадских представила опыт новой государственной киностудии в Крыму и результаты масштабного исследования региональных кинокомиссий. Команда «Юг.Кино» поставила перед собой задачу «вернуть величие крымского кино» и сделать так, чтобы съемки в Крыму снова стали массовыми и зрелищными. Ограничения логистики она видит не как приговор, а как задачу: расходы на производство внутри региона должны компенсировать затраты на дорогу.

Практически вся команда студии – люди из разных регионов, уже имеющие опыт работы в местных кинокомиссиях и региональных продакшенах. Вместе с Федеральной кинокомиссией и Фондом кино они разработали исследование, которое помогает регионам «увидеть себя со стороны» и прийти к властям с аргументами: где уже есть сильные стороны, а где – точки роста.

Посадских подчеркнула, что это не рейтинг и не «топ лучших», а система самоанализа:

• есть ли нормативная база;

• насколько регион представлен в цифровом пространстве;

• какие сервисы и техника есть;

• как устроено финансирование и поддержка местного сообщества;

• как развиты фестивали и зрительское сообщество;

• насколько регион доступен логистически.

По итогам регионы разделили на кластеры: от «комплексной зрелости» до площадок с ярко выраженным потенциалом роста. Отдельно она упомянула, что Нижний Новгород, к сожалению, не принял участие в исследовании – хотя, по ее словам, команда не раз выходила на контакты.

Региональное vs местное: главный вывод дискуссии

Подводя итоги, Андрей Апостолов и Оксана Михеева отметили, что во время разговора оформились две ключевые линии:

• развитие сотрудничества с крупными московскими и петербургскими продакшенами, которые привозят в регионы большие проекты, деньги и компетенции;

• выращивание собственного, автономного «местного» кино, ориентированного на свой язык, ментальность и зрителя.

Эти подходы, подчеркнул Апостолов, не противоречат друг другу, а сосуществуют и дополняют: тот же «региональный» ЧЕБУРАШКА, снятый московским продакшеном на Северном Кавказе, вряд ли можно считать «местным» кино, но он меняет визуальную карту страны.

Михеева предложила важное терминологическое разведение: региональное кино как «приезжие съемки» и местное кино как продукт, рождающийся изнутри региона. Для последнего, по ее словам, нужны совсем другие, более долгосрочные ресурсы – не только ребейты, но и постоянная системная поддержка, образовательные программы, продюсерские центры и работающие круглый год команды.

Апостолов выразил надежду, что разговор о кино в Нижнем Новгороде в контексте опыта других регионов станет для «Горький fest» не разовой акцией, а основой для дальнейшего расширения географии и углубления дискуссии: от терминологии – к конкретным решениям, которые помогут и «приезжим» проектам, и тем, кто строит свое местное кино.

08.07.2026 Автор: Дмитрий Некрасов