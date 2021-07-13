«Корона» и «Мандалорец» лидируют по количеству номинаций на «Эмми»

Престижная телевизионная премия «Эмми» объявила номинантов среди телепроектов и шоу. Как сообщает Screen Daily, лидерами по числу упоминаний стали сериалы «Корона» и «Мандалорец» – по 24 номинации. В том числе они номинированы в категории «Лучший драматический сериал», где, кроме них, представлены сериалы «Пацаны», «Бриджертоны», «Рассказ служанки», «Страна Лавкрафта», «Это мы» и «Поза».

Следующими по количеству потенциальных статуэток стали «Рассказ служанки» с 23 номинациями и «Страна Лавкрафта», отмеченный в 18 категориях. Среди мини-сериалов рекордсменом оказался проект Disney+ «Ванда/Вижн» с 23 номинациями. Следом расположились «Ход королевы» (18 номинаций) и «Мейр из Исттауна» (16 номинаций).

Наибольшее количество номинаций среди площадок набрали HBO и HBO Max. Вместе они получили 130 номинаций, что ровно на одну потенциальную победу больше, чем у Netflix, который отхватил 129 номинаций. Disney+ отмечен в 71 категории, NBC – в 46.

Финальная стадия голосования на премию «Эмми» пройдет с 19 по 30 августа, а награды будут вручены в Лос-Анджелесе в воскресенье, 19 сентября.

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13.07.2021 Автор: Никита Никитин