Организаторов выставок Comic Сon Russia и «Игромир» могут объявить банкротами

Владельцы товарных знаков задолжали средства участнику выставки 2021 года

Организатора крупнейших выставок популярной молодежной культуры Comic Con Russia и «Игромир», ООО КРИ, требуют признать банкротом. Об этом пишет «Коммерсант». КРИ задолжала средства участнику выставки 2021 года, которую не состоялась из-за пандемии. Ожидается, что к банкротству вскоре присоединятся другие кредиторы.

В картотеке арбитражных дел можно обнаружить, что арбитражный суд Москвы 16 декабря принял к производству заявление о признании банкротом ООО КРИ, которое владеет правами на товарные знаки Comic Сon Russia и «Игромир». Заявителем выступило ООО ДИС-3. В числе основных видов деятельности ДИС-3 - торговля аудио- и видеотехникой, игрушками. Сумма иска в заявлении не указана.

Из другого заявления ДИС-3 к КРИ следует, что в апреле 2021 года компания оплатила КРИ взнос за участие в выставке «Игромир». Мероприятие должно было состояться осенью 2021 года, но оно было отменено организатором. Оплаченный взнос за участие ДИС-3 вернуть не смогла. В сентябре суд удовлетворил требования ДИС-3 и постановил взыскать с КРИ 3,5 млн рублей.

Как отмечают знакомые с ситуацией представители рынка видеоигр, вопрос не столько в банкротстве, сколько в самой невозможности проводить Comic Con Russia и «Игромир» в условиях санкций и ухода с рынка зарубежных брендов и киностудий. На выставки не приедет ни одна зарубежная компания. Кроме того, два года пандемии, предшествовавшие санкциям, фактически разрушили рынок подобных мероприятий.

При этом в начале 2022 года владельцы КРИ вели переговоры о продаже компании МТС. Телеком-холдинг интересовался правами на Comic Con Russia и «Игромир», но вынужден был отказатся от сделки, когда стало очевидным, что проводить мероприятие в текущих условиях все же будет невозможно.

Comic Сon Russia был одним из самых известных брендов мероприятий для молодой аудитории и представлял из себя крупнейший в России фестиваль популярной культуры, аниме, фантастики и видеоигр. Проводился с 2014 года. В 2019 году выставку посетили 183 тысячи человек, на ней было представлено 200 компаний, среди которых крупные издатели игр и голливудские киностудии. В 2020 году из-за пандемии выставку перенесли на 2021 год, затем на 2022 год, но она не состоялась.

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