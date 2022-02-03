Локдауны оказались неэффективными в борьбе с пандемией

К такому выводу пришли ученые из Университета Джона Хопкинса

Введение локдаунов в качестве меры снижения смертности от коронавируса весной 2020 года дало минимальный эффект. К такому выводу пришли эксперты американского Университета Джонса Хопкинса. Согласно проведенному учеными метаанализу, локдауны в США и в странах Европы снизили смертность от COVID-19 всего на 0,2%.

В то же время в результате ограничений возникли огромные негативные экономические и социальные последствия. Речь о росте безработицы, снижении качества образовательного процесса, увеличении случаев домашнего насилия и передозировках медицинскими препаратами. Так, в США из-за передозировки с мая 2020 года по апрель 2021 года число смертей возросло на 28,5%. Показатель домашнего насилия в стране вырос на 8,1%. В то же время локдауны ограничивали доступ людей к безопасным местам, таким как пляжи или парки.

Более эффективной мерой в сравнением с локдаунами ученые назвали самоизоляцию заболевших. С учетом всех плюсов и минусов эта мера снижает смертность от COVID-19 на 2,9%. С одной стороны, эта мера ограничивает распространение инфекции, но в то же время усиливает вирусную нагрузку на родных заболевших людей.

Российские ученые уже успели ответить на данное исследование о бесполезности локдаунов. По мнению отчечственных экспертов, опрошенных РБК, весной 2020 года введение локдауна был оправданным, потому что до начала вакцинации не существовало альтернативных способов прерывания цепочек заболевания.

Что касается ситуации с кинопрокатом, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», общая касса отечественного кинопроката в ноябре 2021 года, в первой половине которого был введен локдаун в ряде регионов России, составила 1,652 млрд рублей, что на 57% меньше, чем было в октябре. Такое падение можно связать с введением локдауна в начале месяца, обязательным наличием QR-кодов для посещения кинотеатров в большинстве субъектов РФ и с последовавшими за ними переносами множества релизов на более поздние даты.

При этом общая касса топ-20 на уикенде с 27 по 30 января 2022 года в России, когда особенно обострилась ситуация с коронавирусом, составила 303 млн рублей, с учетом стран СНГ – 332 млн. Это на 23,7% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 45,6% ниже, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял мультфильм ДУША. Таким образом, последний уикенд января может стать одним из самых слабых в году.

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