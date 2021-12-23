Кинотеатры Санкт-Петербурга провели публичные дебаты с властями города

Представители кинотеатров обсудили с чиновниками свое плачевное положение

22 декабря в кинотеатре «Мираж Синема Озерки» прошли публичные офлайновые дебаты с участием властей Петербурга, представителей кинотеатров города и жителями северной столицы, сообщает «Фонтанка». Со стороны представителей отрасли на встрече присутствовали генеральный директор сети «Мираж Синема» Виктор Рудман, глава Ассоциации владельцев кинотетров Олег Березин, директор по маркетингу сети «Мираж Синема» Ирина Корнева, директор Cinema Grand Palace Константин Образцов и другие участники кинопоказа.

На встрече ожидались лично глава Роспотребнадзора Северной столицы Наталия Башкетова, культурный вице-губернатор Борис Пиотровский, глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец и глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик. Однако держать ответ перед кинопоказчиками пришли только врио главы комитета по культуре Федор Болтин и бизнес-омбудсмен Александр Абросимов в качестве медиатора.

Ирина Корнева напомнила, что кинотеатры в данный момент вынуждены работать при огромном количестве ограничений. В их числе – система QR-кодов, стопроцентная вакцинация сотрудников, масочный режим, шахматная рассадка, ограничение вместимости залов в 50 процентов и при этом не более 40 человек на сеансе, ограничение работы кинотеатров до 23:00. В итоге в ноябре по сравнению с октябрем число посетителей снизилось на 75%, а выручка - на 76%. При этом сети кинотеатров получают в социальных сетях массу негатива от зрителей, которые не могут по разным причинам получить QR-коды и попасть в кино.

Виктор Рудман подчеркнул, что к публичным дебатам представители отрасли были вынуждены прибегнуть как к последней мере. «Хотели продемонстрировать, на каком финансовом и моральном дне мы оказались», - сказал он. - «Финансовая подушка» бизнеса истощена «практически в ноль». Крупные сети в этом году не получили поддержки от государства, скидки от арендодателей убытков не покрывают, а новые кредиты будут уже губительным для бизнеса. Если ограничения не снимут, при отрицательной рентабельности кинотеатры будут вынуждены или закрыться, или сменить владельцев, отметил Олег Березин.

Больше всего кинопредпринимателей возмущает тот факт, что ограничения для разных сфер досугового бизнеса в регионе выстроены неравномерно. Нет единого подхода к ограничениям и в разных регионах. В некоторых из них ограничений для кинотеатров или вообще нет, или им предоставлен выбор. Например, Москва работает без QR-кодов, в Нижнем Новгороде можно пускать зрителей по QR-кодам со 100-процентной заполняемостью или без них, но с заполняемостью в 60%. Владельцы кинотеатров написали несколько писем губернатору Александру Беглову, но никакой реакции не последовало. Единственное смягчение, которое пока удалось получить кинотеатрам, — это увеличение допустимой заполняемости с 50 до 75% с 1 января.

По мнению врио главы комитета по культуре Федора Болтина, QR-ограничения - единственная понятная система, по которой все могут работать. Со слов чиновника, Смольный открыт конструктивным предложениям по решению обсуждаемых проблем по итогам встречи. Однако полностью отменить ограничения все равно нельзя: иначе люди расслабятся, перестанут вакцинироваться и носить маски, считает Болтин.

Олег Березин заявил, что если городские власти не услышат бизнес и не снимут хотя бы часть запретов, владельцы кинотеатров оставляют за собой право обратиться в прокуратуру. Введение жестких ограничений в одной отрасли при относительной свободе в других «начинает наводить на мысли, нет ли здесь тайного умысла», сказал он. Бенефициаром запретов для кинотеатров, по мнению Березина, могут стать, к примеру, онлайн-кинотеатры и другие виды бизнеса, которые заинтересованы, чтобы люди потратили деньги у них.

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