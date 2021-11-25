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Первый регион РФ смягчил коронавирусные ограничения

Автор: Рая Башинская

25 ноября 2021

Кинотеатры Нижегородской области будут решать сами, оставить ли пропуск по QR-кодам

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с коронавирусом. Так, система пропусков по QR-кодам о вакцинации или иммунизации сохранится, но заведения смогут сами решать, пользоваться ли ею.

«Общепит, кинотеатры, музеи, фитнес и бани, библиотеки, гостиницы могут сами решить, оставить ли пропуск по кодам. Если оставить, то снимаются некоторые ограничения. Принять такое решение может любая организация», — уточнил Никитин.

Кафе и ресторанам, которые продолжат принимать гостей по QR-кодам, разрешат проводить банкеты и работать в новогоднюю ночь. Заведения, которые откажутся от QR-кодов, смогут работать до полуночи.

«Особая ответственность — на рестораторах и гостиницах. От их дисциплины и ответственности будут зависеть и сроки введения в регионе новых ограничений до введения норм, обязательных для всей страны в соответствии с федеральным законодательством»,— подчеркнул губернатор.

QR-коды по-прежнему будут обязательными для прохода на массовые мероприятия, в фитнес-клубы, торговые центры, а также в театрально-концертные и конгрессно-выставочные организации.

Ранее на заседании регионального парламента Глеб Никитин заявил о «серьезном падении заболеваемости» коронавирусом COVID-19 в регионе. «Количество развернутых коек упало до шести тысяч с девяти тысяч, мы имеем запас более 20%. Это результат нашей общей работы»,— сказал господин Никитин. К 24 ноября в Нижегородской области выявлено более 210 случаев заражения коронавирусом. В предыдущие сутки число COVID-19 выявили у 768 жителей региона.

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