Китай постепенно закрывает кинотеатры

Ареал локдаунов в Поднебесной продолжает расширяться

Старт в Китае шпионского экшна НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ был омрачен новой волной антиковидных мер, принимаемых правительством страны. Несколько недель на экраны Поднебесной не допускалась голливудская продукция. В период крупных национальных праздников в Китае доминирует патриотическое кино. Так, на сегодняшний момент после четырех с лишним недель проката в активе фильма THE BATTLE AT LAKE CHANGJIN находится уже $858,5 млн, что сделало его самым кассовым проектом мирового проката 2021 года. Еще один национальный фильм MY COUNTRY, MY PARENTS заработал $226,6 млн. Однако полностью обходиться без голливудского кино китайский кинопрокат пока не может. 22 октября на экраны страны вышла ДЮНА, а в эту пятницу - НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ.

Однако практически сразу же в прессе стали появляться сообщения о вспышках коронавирусной инфекции в разных районах страны и даже в ее столице. В прошлый уикиенд источники сообщали о введении ограничений как минимум в восьми провинциях. На этой неделе локдаун затронул уже 14 провинций. Закрыты более 1400 кинотеатров, дающих около 13% кассовых сборов национального кинопроката. При этом, по данным Правительства Китая, еще в сентябре доля полностью привитых граждан страны составила 78% населения, а в Пекине привито 98% взрослого населения.

Первый уикенд принес картине с Дэниэлем Крейгом $28,3 млн, а ДЮНА в свой второй уикенд собрала около $5 млн. Этого оказалось достаточно для первого и третьего мест китайского проката. Но голливудские студии ожидали от рынка Поднебесной гораздо большего.