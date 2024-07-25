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Голливудские студии сомневаются в актуальности Comic-Con в Сан-Диего

Автор: Илья Кувшинов

25 июля 2024

Крупнейший в мире конвент начинает свою работу 25 июля

Сегодня, 25 июля, стартует крупнейший в мире конвент Comic-Con в Сан-Диего (SDCC). За годы проведения он перестал быть обычным слетом любителей комикс-культуры, а стал важнейшей частью промо-кампаний больших голливудских проектов.

Тем не менее, представители студий начинают задаваться вопросом – несколько актуально для них присутствие в Сан-Диего? Один из главных аргументов – Comic-Con стал более нишевым и перестал давать мощный толчок фильмам, которые не основаны на комиксах.

Помимо этого, дополнительным давлением на студии является тот факт, что они должны иметь полностью готовый трейлер, который можно было бы опубликовать по окончании мероприятия – как показала практика, в эпоху YouTube невозможно сохранить эксклюзивные рабочие кадры от утечек в сеть (а ведь именно этим всегда и славились презентации крупных студий в Hall H).

По информации источников, в этом году Marvel попытается вернуть себе звание самой громкой панели на Comic-Con. Студия проведет отдельную презентацию, приуроченную к релизу ДЭДПУЛА И РОСОМАХИ, а также большое мероприятие в Hall H, где глава Marvel Кевин Файги расскажет о грядущих проектах – в числе материалов обещают продемонстрировать первые кадры из ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЧЕТВЕРКИ и ГРОМОВЕРЖЦЕВ.

Присутствие DC Studios, в свою очередь, планируется минимальным – перезапущенная компания представит сериал HBO «Пингвин» с Колином Фарреллом, а также анимационные шоу «Кайтмен: Чёрт возьми, да!» и «Харли Квинн». Инсайдеры, тем не менее, полагают, что студия все-таки сообщит некоторые новости.

По словам специалиста по коммуникациям и стратегии Comic-Con Дэвида Гланцера, в этом году конвент ожидает около 130 тыс гостей. Организаторы мероприятия надеются, что оно наконец-то вернется к нормальной жизни после убытков из-за пандемии.

Фото: официальный сайт SDCC

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