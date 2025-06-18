Единая медиаплатформа от «Газпром-Медиа Холдинга» появится в 2026 году
Автор: Илья Кувшинов
18 июня 2025
Ожидается, что она объединит сервисы Yappi, Premier и RUTUBE
Генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров объявил на панели в рамках ПМЭФ-2025, что единая медиаплатформа, объединяющая сервисы холдинга Yappi, Premier и RUTUBE, будет запущена в первом полугодии 2026 года.
Напомним, что в апреле заместитель гендиректора и глава цифрового блока «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский рассказал, что компания планирует объединить все свои цифровые активы под брендом RUTUBE.
Топ-менеджер тогда отметил, что это предоставит пользователям большее число контента разного формата и тематики и, соответственно, повысит их вовлеченность.
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