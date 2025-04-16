«Газпром-медиа холдинг» объединит свои цифровые активы под брендом RUTUBE

В частности, онлайн-кинотеатр Premier переименуется RUTUBE Premier

Заместитель гендиректора и глава цифрового блока «Газпром-медиа холдинга» Сергей Косинский рассказал, что к концу года компания планирует начать объединение всех цифровых активов под брендом RUTUBE.

В частности, сервис коротких видео Yappy трансформируется в RUTUBE Shorts, а онлайн-кинотеатр Premier будет называться RUTUBE Premier. По словам Косинского, названия пока рабочие.

Топ-менеджер отметил, что это обеспечит максимальную бесшовность между платформами, а также предоставит пользователям большее число контента разного формата и тематики и, соответственно, повысит их вовлеченность.