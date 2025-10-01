Институт кино НИУ ВШЭ и НМГ подготовят креативные кадры для киноиндустрии

В рамках партнерства компания окажет поддержку проектной деятельности студентов

Институт кино НИУ ВШЭ и Национальная Медиа Группа (НМГ) заключили соглашение о сотрудничестве в подготовке креативных кадров для киноиндустрии.

Ожидается, что в рамках партнерства НМГ окажет поддержку проектной деятельности студентов – в том числе в производстве дипломных работ студентов. Кроме того, студенты, поступившие в Институт Кино, получат уникальную возможность презентовать свои работы ключевым продюсерам НМГ и получить конструктивную обратную связь.

«Национальная Медиа Группа давно и последовательно работает над построением системы привлечения и развития творческих кадров. Сегодня мы сотрудничаем как с известными, зарекомендовавшими себя на рынке «звездными» профессионалами, так и с начинающими авторами, инвестируя в будущее НМГ и медиаиндустрии в целом. Надеемся, что сотрудничество с Институтом кино принесет новые яркие идеи и продукты и откроет новые имена», – заявила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

На данный момент в Институте Кино обучаются 240 студентов по программам бакалавриата и магистратуры. В 2025 году Институт выпустит 51 магистра по направлениям сценарист, режиссер и продюсер.