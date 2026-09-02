Сезон блокбастеров в трех главах: промежуточные итоги летнего проката

Лето 2026 года стало переломным для российского кинопроката, и все его последствия мы наверняка осознаем только в будущем. Впервые с 2019-го можно было смело назвать этот период сезоном блокбастеров – и при этом даже не лукавить. Мы попробуем проанализировать все важные события кинотеатрального проката этого лета и подвести промежуточные итоги в трех главах.

ГЛАВА ПЕРВАЯ, В КОТОРОЙ МЫ ЗАДАДИМСЯ ГЛАВНЫМ И САМЫМ ЖИВОТРЕПЕЩУЩИМ ВОПРОСОМ ПРО ЛЕТНИЙ ПРОКАТ, НО ТАК И НЕ НАЙДЕМ НА НЕГО ОТВЕТ

Каждый, кто хоть немного погружен в перипетии российского кинопрокатного рынка, знает, что на протяжении уже нескольких лет нет более актуального вопроса, чем репертуар летнего периода. Отечественные продюсеры и дистрибьюторы вовсе не торопились отдавать свои крупные проекты в сложный, пусть и малоконкурентный сезон, который ранее был вотчиной исключительно голливудских блокбастеров. В этом году, благодаря новому правилу Фонда кино, по которому невозвратные субсидии на триквелы франшиз выдаются только с условием, что они будут выпущены в прокат в летний период, эта тенденция переломилась, и мы получили возможность проверить, могут ли отечественные крупнобюджетные картины заменить зарубежные. Итоговый результат ХОЛОПА 3 (1,2 млрд рублей) и промежуточный ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ. КОЛОБОК (832 млн рублей по данным ЕАИС на 28 августа с учетом предпродаж) можно рассматривать и как успех, и как неудачу. Падение сборов относительно предыдущих частей франшиз сразу в три раза вряд ли обрадовало создателей и кинотеатры, которые явно рассчитывали на бόльшую отдачу от брендов такого масштаба. Хотя руководитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская предполагала подобные результаты: «Прокат ХОЛОПА 3 оказался в рамках моих ожиданий. Я прогнозировала до 1,3 миллиарда рублей. До этой цифры, может, не доберется, но остановится очень близко. В наших кинотеатрах мы до сих пор показываем фильм и наработка у него очень хорошая, особенно в выходные дни. По поводу КОЛОБКА есть расстройство. После его просмотра я прогнозировала 1,5 миллиарда. Но оказалось много нюансов».

С другой стороны, оба фильма поставили несколько рекордов сезона и по итогу станут самыми кассовыми отечественными проектами лета с покорением миллиардной планки в своем активе. Глядя только на эти цифры, можно было бы предположить, что это и есть кассовый потенциал данных франшиз, а результаты предшественников – надбавка за новогодний прокат. И в этом есть доля правды. Как бы ни были любимы зрителями отечественные бренды в новогодние праздники, их притягательность не настолько сильна, чтобы завлечь ту же аудиторию в кинотеатры взамен летних прогулок и пикников. Но Новый год не резиновый, что, судя по прокатной сетке 2026-го, не все понимают, а летом нужно что-то показывать… Или нет? Возможно, российские блокбастеры воспринимались бы лучше, не иди в соседних залах на аншлагах официальный МАЙКЛ и неофициальная ОДИССЕЯ, которые как раз четко подсвечивали, что зарубежные бренды для нашего зрителя все еще актуальнее и интереснее. Именно МАЙКЛ стал самым успешным официальным проектом этого лета, заработав за три месяца 2,294 млрд рублей и заняв пятое место среди наиболее кассовых иностранных картин в отечественном прокате. А ОДИССЕЯ, по приблизительным подсчетам, среди нелегальных проектов уступила только ЧЕЛОВЕКУ-ПАУКУ: НОВЫЙ ДЕНЬ.

И вопрос, нужно ли в принципе пытаться бороться с зарубежным кино в сезон блокбастеров или отдать его на откуп иностранной, в основном пиратской продукции, остается открытым. «Прокат ХОЛОПА 3 и КОЛОБКА я оцениваю как удовлетворительный, хотя, конечно, хотелось бы большего. На дистанции оба релиза держатся нормально. С одной стороны, это рекордные сборы для российского кино именно в летний период. Но с другой – крупное иностранное кино всегда собирало и собирает больше в любое время года, – считает руководитель отдела репертуарного планирования сети «Премьер Зал» Андрей Колесниченко. – Например, МАЙКЛ на данный момент освоил больше, чем оба этих российских фильма суммарно. Это снимает вопрос о «сезонности» как главной причине недобора. Видимо, нашим картинам пока не всегда хватает уровня и масштаба, чтобы стабильно собирать миллиарды вне новогодних каникул, в отличие от громких зарубежных релизов».

ГЛАВА ВТОРАЯ, ГДЕ МЫ ВСПОМИНАЕМ ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ ОСТАЛИСЬ В ТЕНИ БОЛЕЕ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ КОНКУРЕНТОВ, НО ВСЕ РАВНО СТАЛИ ВАЖНОЙ ЧАСТЬЮ СЕЗОНА БЛОКБАСТЕРОВ

В целом мы весь год следим за тенденцией, по которой сиквелы «выстреливших» фильмов бывают не так востребованы, как оригиналы. Поэтому индустрия с опасением ждала выхода продолжения прошлогоднего хита НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ, заработавшего за лето 854 млн рублей с кассовым множителем 6. Сомнения оказались небеспочвенны: сиквел просел более чем в два раза, не выдержав конкуренции с настоящими блокбастерами, идущими в соседних залах. Однако освоить летом почти 400 млн рублей – в любом случае большой успех. А если учесть, что, в отличие от первой части, сиквелу пришлось работать в жесткой конкуренции и с официальными, и с пиратскими релизами (в альтернативном прокате для семейной аудитории также успешно выступали мейджорские мультфильмы ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5 и МИНЬОНЫ И МОНСТРЫ), то, возможно, его результат даже не менее впечатляющий, чем прошлогодние сборы оригинала.

Еще одним неочевидным героем проката можно считать фильм СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ. Оставшись в тени противостояния КОЛОБКА и ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА, проект ГК «Рики» тем не менее к концу работы принесет кинотеатрам около 300 млн рублей и станет самой кассовой частью франшизы. Хотя, конечно, не оставляет чувство, что соседство на одной дате с ПОСЛЕДНИМ БОГАТЫРЕМ. КОЛОБОК намного сильнее ударило именно по СМЕШАРИКАМ.

Не обошлось и без разочарований. Два предыдущих года летний период неплохо поддерживала анимационная франшиза ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА, однако в этот раз она дала осечку. Во многом потому, что не предложила публике вообще ничего нового относительно предшественников, и при наличии выбора зритель сделал его не в пользу мультфильма студии «Мельница». По мнению Андрея Колесниченко, НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 и НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3 могли бы собрать больше: «Видимо, сказались кризис жанра и некоторые недоработки маркетинга. Оба релиза, к сожалению, сработали примерно в два раза хуже своих прошлогодних частей». Елена Хажинская признается, что было неожиданно получить столь низкие цифры таких популярных у зрителей фильмов в прошлом. «По ТРЕМ БОГАТЫРЯМ могу предположить, что зрителей перестал устраивать альманах. По НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 были несопоставимые рекламные кампании первой части и нынешнего релиза», – рассуждает она.

Подобные жанровые картины – важная часть функционирующего летнего проката, но нужно понимать, что если раньше они были первым блюдом, то сейчас им пришлось довольствоваться ролью аперитива. Глядя на прокатную сетку, кажется, что лето следующего года будет менее конкурентным, и не исключено, что подобные релизы снова выйдут на первый план.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ, В КОТОРОЙ МЫ ПРОДОЛЖИМ ГОВОРИТЬ О БЛАГОРОДНЫХ РАЗБОЙНИКАХ И ПРИДЕМ К ВЫВОДУ, ЧТО СЕЗОН БЛОКБАСТЕРОВ – ВСЕ ЕЩЕ НИША ГОЛЛИВУДСКОГО КИНО

Голливудские мейджоры ушли с российского рынка весной 2022 года, именно тогда и началась новая глава для отечественного кинопроката со своими взлетами и падениями, но неизменно – с огромной дырой летом. Однако проблема заключалась в том, что залатать эту дыру не получалось даже при помощи альтернативных проектов. Голливуд последних пяти лет тоже переживал постковидный кризис и тоже никак не мог запустить сезон блокбастеров на прежнюю мощность. Летом 2023 года случился «Барбигеймер», который можно считать сильным толчком в этом направлении, однако в России по разным причинам премьера БАРБИ состоялась уже осенью, а ОППЕНГЕЙМЕР и вовсе не попал в широкий круг кинотеатров, транслирующих альтернативный контент. Возвращение полноценного сезона блокбастеров произошло именно в 2026 году, когда сразу три фильма преодолели миллиардную отметку мировых сборов (МАЙКЛ, ОДИССЕЯ и ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5), а еще одному покорились и два миллиарда (ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ). Так совпало, что это голливудское возрождение случилось ровно в тот год, когда и российские дистрибьюторы решили выложить карты на стол. Увы, как и следовало ожидать, не обошлось без конфронтации. «Атмосфера Кино» попросила отложить старт ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА на неделю, чтобы КОЛОБОК смог отработать два уикенда без конкуренции, а это вызвало отторжение у зрителей и хейт в отношении отечественного проекта. Данную ситуацию мы уже достаточно подробно анализировали в прошлом выпуске: стоила ли игра свеч для дистрибьютора?

Мнения экспертов на этот счет разделяются. «Ситуация с черным пиаром никак не повлияла на прокат КОЛОБКА. У фильма вполне нормальная, ровная динамика сборов: не было ни аномальных всплесков, ни резких обвалов кассы», – считает Андрей Колесниченко. А вот Елена Хажинская полагает, что негативный шум вокруг картины однозначно оказал влияние на ее результаты. «Раздутый журналистами хейт по поводу переноса «всего навсегда» дал минус 200 миллионов, перепалка режиссера с электриком – еще минус 100 миллионов. Мне кажется, я не преувеличиваю. Но фильм работает хорошо и будет еще долго работать в кинотеатрах. Пожелаем ему удачи и прекрасного «сарафана». При этом стоит отметить, что в среднем роспись КОЛОБКА была в три раза больше ОДИССЕИ и в полтора раза больше ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА. Большее количество сеансов при отсутствии ХОЛОПА и КОЛОБКА теневые релизы не получили бы», – поясняет эксперт.

Мы же хотим подсветить тот факт, что только за первый уикенд фильм Дестина Дэниела Креттона заработал почти миллиард рублей – и это в неофициальном прокате. Кажется, что для супергеройского блокбастера эта история стала той самой рекламной кампанией, которой лишены многие картины теневого сегмента. В целом вкупе с ОДИССЕЕЙ пиратские релизы и вернули этому лету статус того самого сезона блокбастеров. На условиях анонимности кинотеатры все лето отмечали высокий интерес к новому ЧЕЛОВЕКУ-ПАУКУ со стороны зрителей и ожидали хорошего спроса на него. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ собирает очень хорошо. На сеансы приходит много молодежи, причем это настоящая фанатская аудитория. За счет фильма заметно выросли и посещаемость, и сборы наших кинотеатров. Для нас это сейчас еще и определенная финансовая подушка перед сентябрем, который традиционно бывает непростым, – рассказывает собеседник БК, пожелавший не раскрывать свое имя. – ОДИССЕЯ тоже работает неплохо и привлекает взрослую аудиторию. При этом зрители реагируют на фильм положительно. И это тот случай, когда проект действительно рассчитан на большой экран». Другой представитель сети кинотеатров на условиях анонимности сообщает, что на их площадках особого ажиотажа вокруг ОДИССЕИ не наблюдалось, а вот на ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА был огромный спрос: «Его можно было ставить намного шире и вовремя, а не со сдвигом дат. Я за честную конкуренцию, а не за махинации с датами или запреты. У официальных российских релизов и так исходные позиции лучше, включая местный маркетинг и дополнительную поддержку».

Благодаря этим картинам нынешний летний период стал самым кассовым за последние пять лет. Выручка российских кинотеатров с 1 июня и по 23 августа достигла 11,323 млрд рублей. С 2023-го это максимально высокие результаты, прирост относительно прошлого года составил 36%. При этом и количество зрителей оказалось рекордным и достигло 24,188 млн человек, пусть и всего на 0,4% превысив цифры 2024-го (24,094 млн). Нынешний август и вовсе станет рекордным по кассе летним месяцем в истории современного российского проката. Пока лидером остается июнь этого года, когда бокс-офис достиг 4,398 млрд рублей. Но последняя августовская неделя позволит завершающемуся летнему месяцу превысить эти цифры. Как бы ни хотелось иного, именно зарубежные блокбастеры стали двигателями проката уходящего лета, и пытаться делать вид, что это не так или что они как-то мешали российским проектам вырабатывать свой потенциал, – неконструктивно. Да, ситуация с «колобокгейтом» оказалась болезненной и неприятной, но это именно те шишки, которые нужно набить на пути к правильно функционирующему рынку. «Надо ли ставить больше российских блокбастеров на лето? Однозначно надо. А рынок сам себя отрегулирует. Отодвинет, что нужно отодвинуть, поддержит, что нужно поддержать. Это лето показало, что популярный, востребованный, хорошо разрекламированный фильм может собрать более одного или даже двух миллиардов рублей», – подытоживает Елена Хажинская. По мнению Андрея Колесниченко, не стоит вообще искусственно разделять сезоны: «Крупное иностранное кино спокойно собирает миллиарды в любое время года. Теперь и нашему кино стоит научиться так же уверенно работать круглый год, а не только толпиться на новогодних праздниках».

Фото: кадр из фильма ХОЛОП 3

02.09.2026 Автор: Георгий Романов, Ольга Куликова, Дмитрий Некрасов